Карпин прокомментировал квадрупл Сафонова в дебютном сезоне за «ПСЖ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о клубных успехах Матвея Сафонова.

Вратарь провел дебютный сезон в «ПСЖ».

Он выиграл с командой квадрупл – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также ЛЧ.

Сафонов провел 17 матчей и пропустил 13 голов.

– Пример Сафонова важен другим игрокам, когда можно уехать и в первый сезон можно выиграть четыре трофея?

– Для меня не показатель. Так получилось, что уехал в тот клуб, который выиграл.

Если бы его участие в этих победах было бы совсем значимым, в тренировках он создавал бы конкуренцию, то да.

«ПСЖ» каждый год выигрывает чемпионат и Кубок Франции, ты уезжаешь и понимаешь, что можно выиграть два трофея.