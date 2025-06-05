Карпин прокомментировал квадрупл Сафонова в дебютном сезоне за «ПСЖ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о клубных успехах Матвея Сафонова.
- Вратарь провел дебютный сезон в «ПСЖ».
- Он выиграл с командой квадрупл – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также ЛЧ.
- Сафонов провел 17 матчей и пропустил 13 голов.
– Пример Сафонова важен другим игрокам, когда можно уехать и в первый сезон можно выиграть четыре трофея?
– Для меня не показатель. Так получилось, что уехал в тот клуб, который выиграл.
Если бы его участие в этих победах было бы совсем значимым, в тренировках он создавал бы конкуренцию, то да.
«ПСЖ» каждый год выигрывает чемпионат и Кубок Франции, ты уезжаешь и понимаешь, что можно выиграть два трофея.
Источник: «Матч ТВ»