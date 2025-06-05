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  • Карпин прокомментировал квадрупл Сафонова в дебютном сезоне за «ПСЖ»

Карпин прокомментировал квадрупл Сафонова в дебютном сезоне за «ПСЖ»

Вчера, 22:58

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о клубных успехах Матвея Сафонова.

  • Вратарь провел дебютный сезон в «ПСЖ».
  • Он выиграл с командой квадрупл – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также ЛЧ.
  • Сафонов провел 17 матчей и пропустил 13 голов.

– Пример Сафонова важен другим игрокам, когда можно уехать и в первый сезон можно выиграть четыре трофея?

– Для меня не показатель. Так получилось, что уехал в тот клуб, который выиграл.

Если бы его участие в этих победах было бы совсем значимым, в тренировках он создавал бы конкуренцию, то да.

«ПСЖ» каждый год выигрывает чемпионат и Кубок Франции, ты уезжаешь и понимаешь, что можно выиграть два трофея.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Россия ПСЖ Сафонов Матвей Карпин Валерий
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