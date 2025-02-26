Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
4
теста для вас
1 Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
3 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
4 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Сводная таблица РПЛ по итогам зимних контрольных матчей

РПЛ опубликовала сводную таблицу по итогам матчей команд во время зимней паузы.

Лучшие результаты в них показал «Ахмат».

Полный список результатов матчей по клубам.

«Краснодар»: «Чэнду Жунчэн» (1:1), «Спартак» (2:3), «Динамо» (1:0), ЦСКА (2:1), «Астана» (1:0), «Динамо» (2:1).

«Зенит»: Иордания (1:1), Иордания (1:0), «Динамо» (1:3), «Ноа» (1:2), ЦСКА (2:2, по пенальти 4:1), «Ростов» (2:1), «Пюник» (2:0), «Спартак» (3:0), «Урал» (3:1).

«Спартак»: «Черноморец» (3:3), «Краснодар» (3:2), «Астана» (4:1), «Динамо» (1:0), «Зенит» (0:3), «Торпедо» (2:1), «Насаф» (3:1).

«Динамо»: «Зенит» (3:1), «Краснодар» (0:1), «Спартак» (0:1), «Ростов» (0:4), «Локомотив» (2:0), «Урал» (3:2), «Краснодар» (1:2).

«Локомотив»: «Шанхай Порт» (1:2), «Ульсан Хeндэ» (0:1), «Чжэцзян Профешнл» (4:0), «Ростов» (2:0), «Арабиан Фэлконс» (3:0), «Урарту» (2:0), «Динамо» (0:2), «Динамо Самарканд» (6:1), «Урал» (5:0), «Урал» (2:2).

ЦСКА: ОКМК (4:1), «Ордабасы» (3:0), «Ростов» (1:0), «Зенит» (2:2, по пенальти 1:4), «Циндао Вест Кост» (2:1), «Краснодар» (1:2), «Сочи» (0:0), «Факел» (1:1), «Крылья Советов» (4:2).

«Ростов»: «Родина» (3:2), «Согдиана» (3:0), ЦСКА (0:1), «Локомотив» (0:2), «Зенит» (1:2), «Динамо» (4:0), «Акрон» (0:1), «Динамо Самарканд» (3:1).

«Рубин»: «Струга» (1:0), «Торпедо» (2:0), «Сурхан» (2:2), «Нефтчи Фергана» (0:1), КНДР (1:4), «Сочи» (2:0), «Оренбург» (5:3).

«Акрон»: «Родина» (2:2), «Чэнду Жунчэн» (1:3), «Урарту» (2:0), «Чэнду Жунчэн» (3:1), «Чжэцзян Профешнл» (1:0), «Ростов» (1:0), «Урал» (2:4).

«Крылья Советов»: «Единство» (1:2), «Черноморец» (1:1), «Торпедо» (0:1), «Пари НН» (3:3), «Кызыл-Жар» (1:0), «Тобол» (3:0), ЦСКА (2:4), «Челябинск» (0:0).

«Динамо Мх»: «Раднички Ниш» (3:0), «Славия София» (3:2), «Арда» (3:2), «Факел» (1:1), «КАМАЗ» (1:2), «Химки» (0:1), «Кайрат» (1:0), «Ахмат» (0:1), «Улытау» (0:0), «Ротор» (3:1).

«Пари НН»: «Раднички 1923» (1:2), «Борац Чачак» (2:3), «Факел» (1:1), «Кайрат» (4:2), «Крылья Советов» (3:3), «Енисей» (1:1), «Химки» (3:1).

«Химки»: «Явор» (5:1), «Черноморец» (6:1), «СКА-Хабаровск» (2:3), «Динамо Мх» (1:0), «Женис» (1:0), «Кайрат» (2:0), «КАМАЗ» (1:6), «Пари НН» (1:3).

«Факел»: «Спартак Суботица» (2:1), «Динамо Мх» (1:1), «Пари НН» (1:1), «Торпедо» (2:1), «Насаф» (0:0), ЦСКА (1:1), «Арсенал» (1:1).

«Ахмат»: «Нови-Пазар» (5:3), «Войводина» (1:0), «Септември» (3:0), «Арсенал» (3:1), «Графичар» (3:0), «Енисей» (2:0), «Кызыл-Жар» (4:0), «Динамо Мх» (1:0), «Актобе» (0:1), «Согдиана» (2:0), «Балтика» (1:0).

«Оренбург»: «Челябинск» (0:1), «Спартак Кострома» (1:1), «Черноморец» (2:1), «КАМАЗ» (0:0), «Велес» (0:0), «Торпедо» (3:2), «Рубин» (3:5).

Чемпионат России возобновится 28 февраля.

Новости по теме
200-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2025 году
Стало известно, какой судья обслужит матч «Зенит» – ЦСКА 1
Агент Селюк разнес Карпина за уход из «Ростова»: «Более гнусного поступка не представить» 5
Источник: телеграм-канал «Мир Российская Премьер-Лига»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:39
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 