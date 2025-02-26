Сводная таблица РПЛ по итогам зимних контрольных матчей

РПЛ опубликовала сводную таблицу по итогам матчей команд во время зимней паузы.
Лучшие результаты в них показал «Ахмат».
Полный список результатов матчей по клубам.
«Краснодар»: «Чэнду Жунчэн» (1:1), «Спартак» (2:3), «Динамо» (1:0), ЦСКА (2:1), «Астана» (1:0), «Динамо» (2:1).
«Зенит»: Иордания (1:1), Иордания (1:0), «Динамо» (1:3), «Ноа» (1:2), ЦСКА (2:2, по пенальти 4:1), «Ростов» (2:1), «Пюник» (2:0), «Спартак» (3:0), «Урал» (3:1).
«Спартак»: «Черноморец» (3:3), «Краснодар» (3:2), «Астана» (4:1), «Динамо» (1:0), «Зенит» (0:3), «Торпедо» (2:1), «Насаф» (3:1).
«Динамо»: «Зенит» (3:1), «Краснодар» (0:1), «Спартак» (0:1), «Ростов» (0:4), «Локомотив» (2:0), «Урал» (3:2), «Краснодар» (1:2).
«Локомотив»: «Шанхай Порт» (1:2), «Ульсан Хeндэ» (0:1), «Чжэцзян Профешнл» (4:0), «Ростов» (2:0), «Арабиан Фэлконс» (3:0), «Урарту» (2:0), «Динамо» (0:2), «Динамо Самарканд» (6:1), «Урал» (5:0), «Урал» (2:2).
ЦСКА: ОКМК (4:1), «Ордабасы» (3:0), «Ростов» (1:0), «Зенит» (2:2, по пенальти 1:4), «Циндао Вест Кост» (2:1), «Краснодар» (1:2), «Сочи» (0:0), «Факел» (1:1), «Крылья Советов» (4:2).
«Ростов»: «Родина» (3:2), «Согдиана» (3:0), ЦСКА (0:1), «Локомотив» (0:2), «Зенит» (1:2), «Динамо» (4:0), «Акрон» (0:1), «Динамо Самарканд» (3:1).
«Рубин»: «Струга» (1:0), «Торпедо» (2:0), «Сурхан» (2:2), «Нефтчи Фергана» (0:1), КНДР (1:4), «Сочи» (2:0), «Оренбург» (5:3).
«Акрон»: «Родина» (2:2), «Чэнду Жунчэн» (1:3), «Урарту» (2:0), «Чэнду Жунчэн» (3:1), «Чжэцзян Профешнл» (1:0), «Ростов» (1:0), «Урал» (2:4).
«Крылья Советов»: «Единство» (1:2), «Черноморец» (1:1), «Торпедо» (0:1), «Пари НН» (3:3), «Кызыл-Жар» (1:0), «Тобол» (3:0), ЦСКА (2:4), «Челябинск» (0:0).
«Динамо Мх»: «Раднички Ниш» (3:0), «Славия София» (3:2), «Арда» (3:2), «Факел» (1:1), «КАМАЗ» (1:2), «Химки» (0:1), «Кайрат» (1:0), «Ахмат» (0:1), «Улытау» (0:0), «Ротор» (3:1).
«Пари НН»: «Раднички 1923» (1:2), «Борац Чачак» (2:3), «Факел» (1:1), «Кайрат» (4:2), «Крылья Советов» (3:3), «Енисей» (1:1), «Химки» (3:1).
«Химки»: «Явор» (5:1), «Черноморец» (6:1), «СКА-Хабаровск» (2:3), «Динамо Мх» (1:0), «Женис» (1:0), «Кайрат» (2:0), «КАМАЗ» (1:6), «Пари НН» (1:3).
«Факел»: «Спартак Суботица» (2:1), «Динамо Мх» (1:1), «Пари НН» (1:1), «Торпедо» (2:1), «Насаф» (0:0), ЦСКА (1:1), «Арсенал» (1:1).
«Ахмат»: «Нови-Пазар» (5:3), «Войводина» (1:0), «Септември» (3:0), «Арсенал» (3:1), «Графичар» (3:0), «Енисей» (2:0), «Кызыл-Жар» (4:0), «Динамо Мх» (1:0), «Актобе» (0:1), «Согдиана» (2:0), «Балтика» (1:0).
«Оренбург»: «Челябинск» (0:1), «Спартак Кострома» (1:1), «Черноморец» (2:1), «КАМАЗ» (0:0), «Велес» (0:0), «Торпедо» (3:2), «Рубин» (3:5).
Чемпионат России возобновится 28 февраля.