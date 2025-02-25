Гинер прошелся по президенту УЕФА

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил о зависимости главы УЕФА Александера Чеферина от политических элит.

«Не смотрю на Чеферина, мне нечего на него смотреть.

Я уверен, что Мишель Платини и Леннарт Юханссон не смотрели бы на политиков.

Потому что спорт вне политики! И Олимпиады останавливали войны», – сказал Гинер.