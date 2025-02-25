Гинер прошелся по президенту УЕФА

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил о зависимости главы УЕФА Александера Чеферина от политических элит.
«Не смотрю на Чеферина, мне нечего на него смотреть.
Я уверен, что Мишель Платини и Леннарт Юханссон не смотрели бы на политиков.
Потому что спорт вне политики! И Олимпиады останавливали войны», – сказал Гинер.
- Ранее Чеферин признался, что УЕФА отменил допуск российских сборных U17 к международным соревнованиям из-за критики со стороны политиков и мейнстримных СМИ.
- Словенец возглавляет конфедерацию с 2016 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»