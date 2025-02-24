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  • Экс-вице‑президент РФС предположил, почему Дюков покинет исполком УЕФА

Экс-вице‑президент РФС предположил, почему Дюков покинет исполком УЕФА

Бывший вице‑президент РФС Александр Тукманов порассуждал о скором уходе главы союза Александра Дюкова из исполнительного комитета УЕФА.

«Помню, Дюков на недавней конференции сказал, что пока еще не принял решение выставлять свою кандидатуру в состав исполкома УЕФА или нет.

Видимо, он посчитал, что ему сложно будет попасть туда, либо из‑за высокой нагрузки на основной работе, плюс деятельность на посту президента РФС.

У человека же всего 24 часа в сутках», – сказал Тукманов.

  • Дюкова переизбрали президентом РФС 2 февраля.
  • Он также руководит компанией «Газпром нефть».
  • Выборы в исполком УЕФА пройдут 3 апреля в Белграде.
  • Дюков находится там с апреля 2021 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (1)
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Красногвардейчик
1740426719
Гнать отовсюду нужно, эту газпромовскую прокладку
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