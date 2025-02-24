Экс-вице‑президент РФС предположил, почему Дюков покинет исполком УЕФА

Бывший вице‑президент РФС Александр Тукманов порассуждал о скором уходе главы союза Александра Дюкова из исполнительного комитета УЕФА.
«Помню, Дюков на недавней конференции сказал, что пока еще не принял решение выставлять свою кандидатуру в состав исполкома УЕФА или нет.
Видимо, он посчитал, что ему сложно будет попасть туда, либо из‑за высокой нагрузки на основной работе, плюс деятельность на посту президента РФС.
У человека же всего 24 часа в сутках», – сказал Тукманов.
- Дюкова переизбрали президентом РФС 2 февраля.
- Он также руководит компанией «Газпром нефть».
- Выборы в исполком УЕФА пройдут 3 апреля в Белграде.
- Дюков находится там с апреля 2021 года.