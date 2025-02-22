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  • Червиченко заявил об историческом превосходстве России над Европой: «Когда мы уже красивые мылись в бане, они еще жрали чумных крыс»

Червиченко заявил об историческом превосходстве России над Европой: «Когда мы уже красивые мылись в бане, они еще жрали чумных крыс»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своей версией развития России.

«Думаю, в будущем немецкую версию развития России Байера-Миллера-Шлецера переработают. Кто-то все равно докопается до истории, которую нам пытался преподносить Михаил Ломоносов. Она более правдива.

Наша цивилизация была выше европейской. Когда в Европе жрали чумных крыс, на Руси все ходили в бани, были причесаны и красивы», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • 58-летний Червиченко занимается бизнесом.
  • Помимо «Спартака» функционер возглавлял в 2000-е годы «Химки».
  • Сейчас Червиченко в футболе не работает.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (2)
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fakeid
1740225226
это всё вот щас к чему вообще было сказано?
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NewLife
1740225926
Похоже червяк обожрался чумных крыс в бане.)))
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