Червиченко заявил об историческом превосходстве России над Европой: «Когда мы уже красивые мылись в бане, они еще жрали чумных крыс»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своей версией развития России.
«Думаю, в будущем немецкую версию развития России Байера-Миллера-Шлецера переработают. Кто-то все равно докопается до истории, которую нам пытался преподносить Михаил Ломоносов. Она более правдива.
Наша цивилизация была выше европейской. Когда в Европе жрали чумных крыс, на Руси все ходили в бани, были причесаны и красивы», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- 58-летний Червиченко занимается бизнесом.
- Помимо «Спартака» функционер возглавлял в 2000-е годы «Химки».
- Сейчас Червиченко в футболе не работает.