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  • Реакция Губерниева на невключение клубов РПЛ в санкционный список ЕС благодаря Венгрии

Реакция Губерниева на невключение клубов РПЛ в санкционный список ЕС благодаря Венгрии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поблагодарил Венгрию за позицию при обсуждении 16-го пакета антироссийских санкций ЕС.

  • Под ограничения не попали 27 физических лиц и организаций.
  • В их числе патриарх Кирилл, Олимпийский комитет России и две российские футбольные команды.
  • Это либо «Зенит» и «Динамо» из-за связи с «Газпромом» и ВТБ соответственно, либо ЦСКА и «Ахмат», уже находящиеся под санкциями США.

«Венгры молодцы, большое им спасибо. Но не стоит забывать, что они делают это в тесной связке с командами Михаила Дегтярева и президента РФС Александра Дюкова.

Уже не раз говорил, что РФС принимает очень грамотные и взвешенные решения. А Дегтярев, министерство спорта и ОКР выполняют огромный объем работы по возвращению наших спортсменов. Знаю это из первых рук как советник министра, хотя всего рассказать не могу.

Отмечу, что Дегтярев находится на связи не только с Венгрией, но и с другими странами. Это навевает осторожный оптимизм, особенно на фоне встречи в Саудовской Аравии», – сказал Губерниев.

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Источник: «Все про спорт»

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19.02.2025 17:05
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Комментарии (3)
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Spartak_forv@
1739975528
Губа красавец,с такой метлой надо банщиком идти
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alefreddy
1739976524
и все то он знает и поет
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4ekucT911
1739983851
ооочень сильно сомневаюсь, что наши там что то делают/участвуют...офигенное умение чинуш присосаться к тому, к чему не причастны...венгры делают это сугубо из личных интересов, хотя и не без доли симпатии с нам.
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