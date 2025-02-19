Реакция Губерниева на невключение клубов РПЛ в санкционный список ЕС благодаря Венгрии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поблагодарил Венгрию за позицию при обсуждении 16-го пакета антироссийских санкций ЕС.

Под ограничения не попали 27 физических лиц и организаций.

В их числе патриарх Кирилл, Олимпийский комитет России и две российские футбольные команды.

Это либо «Зенит» и «Динамо» из-за связи с «Газпромом» и ВТБ соответственно, либо ЦСКА и «Ахмат», уже находящиеся под санкциями США.

«Венгры молодцы, большое им спасибо. Но не стоит забывать, что они делают это в тесной связке с командами Михаила Дегтярева и президента РФС Александра Дюкова.

Уже не раз говорил, что РФС принимает очень грамотные и взвешенные решения. А Дегтярев, министерство спорта и ОКР выполняют огромный объем работы по возвращению наших спортсменов. Знаю это из первых рук как советник министра, хотя всего рассказать не могу.

Отмечу, что Дегтярев находится на связи не только с Венгрией, но и с другими странами. Это навевает осторожный оптимизм, особенно на фоне встречи в Саудовской Аравии», – сказал Губерниев.