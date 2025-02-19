Венгрия во второй раз спасла клубы РПЛ от европейских санкций

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт внес изменения в 16-й пакет антироссийских санкций ЕС.

Венгерская сторона добилась того, что под ограничения не попали 27 физических лиц и организаций, в том числе патриарх Кирилл, Олимпийский комитет России и две российские футбольные команды.

«Мы предотвратили введение санкций в отношении 27 лиц и организаций. Они снова хотели ввести санкции против патриарха Кирилла, но мы воспрепятствовали этому, потому что, если мы будем вносить церковных деятелей в санкционный список, мы потеряем возможность участия самих церквей в установлении мира», – сказал Сийярто.

Он также назвал «нелепыми» санкции против клубов РПЛ из-за конфликта на Украине.