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  • Венгрия во второй раз спасла клубы РПЛ от европейских санкций

Венгрия во второй раз спасла клубы РПЛ от европейских санкций

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт внес изменения в 16-й пакет антироссийских санкций ЕС.

Венгерская сторона добилась того, что под ограничения не попали 27 физических лиц и организаций, в том числе патриарх Кирилл, Олимпийский комитет России и две российские футбольные команды.

«Мы предотвратили введение санкций в отношении 27 лиц и организаций. Они снова хотели ввести санкции против патриарха Кирилла, но мы воспрепятствовали этому, потому что, если мы будем вносить церковных деятелей в санкционный список, мы потеряем возможность участия самих церквей в установлении мира», – сказал Сийярто.

Он также назвал «нелепыми» санкции против клубов РПЛ из-за конфликта на Украине.

  • Есть две версии, какие российские команды уже во второй раз пытались внести в санкционные списки.
  • Это либо «Зенит» и «Динамо» из-за связи с «Газпромом» и ВТБ соответственно, либо ЦСКА и «Ахмат», уже находящиеся под санкциями США.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1739966578
Жалко,что среди здравомыслящих в ЕС только Венгрия
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