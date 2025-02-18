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  • Российского футболиста приговорили к двум годам колонии из-за девушки

Российского футболиста приговорили к двум годам колонии из-за девушки

18 февраля 2025, 04:36
10

Полузащитник «Авангарда» Дмитрий Малыхин приговорен к двум годам лишения свободы. Он избил 46-летнего соседа, заступившись за свою девушку.

«Согласно материалам дела, вечером 22 мая 2024 года вблизи многоэтажного дома, расположенного по улице Маяковского города Курск, спортсмен‑профессионал футбольного клуба «Авангард» Малыхин высказал претензию 46‑летнему потерпевшему, с которым на тот момент проживал в этом доме, что тот накануне обидел девушку Малыхина.

Малыхин предложил перед ней извиниться, поднявшись к ним в квартиру, а когда потерпевший отказался, то нанес ему один удар кулаком в лицо, а затем ударил в область ребер, причинив своими действиями тяжкий вред здоровью мужчины», – говорится в решении суда.

  • Малыхин перешел в «Авангард» в 2024 году.
  • Он провел за курскую команду 17 матчей.

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Источник: Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области
Россия Авангард Малыхин Дмитрий
Комментарии (10)
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subbotaspartak
1739850038
Раньше на дуэль можно было... честь и достоинство...
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Бывалый1488
1739858332
Перед бабой гарцанул, теперь посидит, подумает)
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Foxitkuban
1739864142
Не "из-за девушки", а из-за нанесения побоев. БомбардЫр в своем репертуаре.
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Spartak_forv@
1739866019
Если бы он нанёс свои удары чисто по тем зонам,где нет костей (печень,область «солнышка»),то ничего и не было бы,перелом носа и рёбер-это стопроц повод завести уголовку.Если вздумал махать кулаками,то делай это умеючи,остальное-на откуп твоему благоразумию и хладнокровию
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...короче
1739866761
...два удара - два года...
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FWSPM
1739867288
два года за то что начистил морду соседу? жесть какая то
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