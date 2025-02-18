Российского футболиста приговорили к двум годам колонии из-за девушки

Полузащитник «Авангарда» Дмитрий Малыхин приговорен к двум годам лишения свободы. Он избил 46-летнего соседа, заступившись за свою девушку.

«Согласно материалам дела, вечером 22 мая 2024 года вблизи многоэтажного дома, расположенного по улице Маяковского города Курск, спортсмен‑профессионал футбольного клуба «Авангард» Малыхин высказал претензию 46‑летнему потерпевшему, с которым на тот момент проживал в этом доме, что тот накануне обидел девушку Малыхина.

Малыхин предложил перед ней извиниться, поднявшись к ним в квартиру, а когда потерпевший отказался, то нанес ему один удар кулаком в лицо, а затем ударил в область ребер, причинив своими действиями тяжкий вред здоровью мужчины», – говорится в решении суда.