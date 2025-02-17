Мостовой оценил перспективы Зиньковского в «Крыльях Советов»

Александр Мостовой рассказал, что ждет вингера «Спартака» Антона Зиньковского после перехода в «Крылья Советов» на правах аренды.

«Крылья Советов» – отличный вариант для Зиньковского. Ещe в прошлом сезоне я задавался вопросом, почему он не выходит.

Ведь Зиньковский хороший футболист. Другое дело, что и Станковича можно понять, потому что на его позиции конкуренты отлично выступают.

Антону нужно играть. Он закончит сезон в «Крыльях», и всe будет хорошо«, – заявил Мостовой.