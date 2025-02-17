Мостовой оценил перспективы Зиньковского в «Крыльях Советов»

Александр Мостовой рассказал, что ждет вингера «Спартака» Антона Зиньковского после перехода в «Крылья Советов» на правах аренды.
«Крылья Советов» – отличный вариант для Зиньковского. Ещe в прошлом сезоне я задавался вопросом, почему он не выходит.
Ведь Зиньковский хороший футболист. Другое дело, что и Станковича можно понять, потому что на его позиции конкуренты отлично выступают.
Антону нужно играть. Он закончит сезон в «Крыльях», и всe будет хорошо«, – заявил Мостовой.
- Зиньковский не играл за «Спартак» в официальных матчах с 5 ноября.
- В этом сезоне в его активе 3 ассиста в 13 встречах.
Источник: «Чемпионат»