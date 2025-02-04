Колосков высказался о возрождении Кубка Содружества

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможности возвращения Мемориала Гранаткина, а также проведения новых международных турниров с участием российских команд.

– В начале января вы сообщали о своем намерении поговорить с руководителями РФС о возрождении Мемориала Гранаткина. Удалось ли вам это сделать?

– Нет, не удалось. Планирую во вторник [4 февраля] это сделать. Пока у нас никак не совпадали наши графики с руководством РФС.

– Почему вы считаете, что сейчас существует потребность в такого рода турнирах?

– У нас все-таки не достает международных соревнований и для сборной, и для клубов. Также не достает и квалифицированных соперников. Представьте себе турнир чемпионов стран содружества. Это все-таки сильнейшие команды, чемпионы своих государств. Такой турнир точно бы украсил любой соревновательный цикл.

Или возрождение Мемориала Гранаткина среди стран БРИКС. Опять же, это Бразилия, Южная Африка и так далее. Это же очень сильные команды приедут. Будут сборные юношеские команды, что позволит проверить наш резерв.

Это вписывается в тенденции, которые декларируются руководством нашей страны о том, что надо как можно больше развивать соревнования среди стран СНГ, БРИКС, ШОС и так далее. С моей точки зрения, это необходимо сделать. Это принесет большую пользу прежде всего для российского футбола.

– Когда планируется проведение подобных турниров?

– Здесь надо говорить с участниками. Турнир для юношей, я думаю, надо проводить в зимние каникулы. Мы раньше проводили Мемориал Гранаткина в январе месяце в манеже.

Соревнование среди чемпионов, надо проводить тоже в этот период, может через неделю после окончания Зимнего Кубка РПЛ. Это как раз будет весенний турнир накануне возобновления национальных чемпионатов в странах содружества.

– А территориально где они могут проводиться?

– Для начала надо провести в России. Все-таки мы были родоначальниками Кубка Содружества в 1993 году. Был потрясающий турнир. В нем также принимали участие и «Динамо» (Киев), и «Динамо» (Тбилиси), и «Спартак», и так далее. На Мемориал Гранаткина вообще команды приезжали из ФРГ, Франции, Нидерландов…

Мне кажется, что это вызовет интерес и у зрителей. Тем более сейчас на проспекте Мира вот-вот войдет в строй новый шикарнейший дворец спорта [спортивный комплекс «Олимпийский»]. Я считаю, что мое обращение будет своевременным. Какое решение примет РФС, я не знаю.