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Колосков высказался о возрождении Кубка Содружества

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможности возвращения Мемориала Гранаткина, а также проведения новых международных турниров с участием российских команд.

– В начале января вы сообщали о своем намерении поговорить с руководителями РФС о возрождении Мемориала Гранаткина. Удалось ли вам это сделать?

– Нет, не удалось. Планирую во вторник [4 февраля] это сделать. Пока у нас никак не совпадали наши графики с руководством РФС.

– Почему вы считаете, что сейчас существует потребность в такого рода турнирах?

– У нас все-таки не достает международных соревнований и для сборной, и для клубов. Также не достает и квалифицированных соперников. Представьте себе турнир чемпионов стран содружества. Это все-таки сильнейшие команды, чемпионы своих государств. Такой турнир точно бы украсил любой соревновательный цикл.

Или возрождение Мемориала Гранаткина среди стран БРИКС. Опять же, это Бразилия, Южная Африка и так далее. Это же очень сильные команды приедут. Будут сборные юношеские команды, что позволит проверить наш резерв.

Это вписывается в тенденции, которые декларируются руководством нашей страны о том, что надо как можно больше развивать соревнования среди стран СНГ, БРИКС, ШОС и так далее. С моей точки зрения, это необходимо сделать. Это принесет большую пользу прежде всего для российского футбола.

– Когда планируется проведение подобных турниров?

– Здесь надо говорить с участниками. Турнир для юношей, я думаю, надо проводить в зимние каникулы. Мы раньше проводили Мемориал Гранаткина в январе месяце в манеже.

Соревнование среди чемпионов, надо проводить тоже в этот период, может через неделю после окончания Зимнего Кубка РПЛ. Это как раз будет весенний турнир накануне возобновления национальных чемпионатов в странах содружества.

– А территориально где они могут проводиться?

– Для начала надо провести в России. Все-таки мы были родоначальниками Кубка Содружества в 1993 году. Был потрясающий турнир. В нем также принимали участие и «Динамо» (Киев), и «Динамо» (Тбилиси), и «Спартак», и так далее. На Мемориал Гранаткина вообще команды приезжали из ФРГ, Франции, Нидерландов…

Мне кажется, что это вызовет интерес и у зрителей. Тем более сейчас на проспекте Мира вот-вот войдет в строй новый шикарнейший дворец спорта [спортивный комплекс «Олимпийский»]. Я считаю, что мое обращение будет своевременным. Какое решение примет РФС, я не знаю.

  • Кубок Содружества проводился с 1993 по 2016 годы. До 2011 года включительно в нем в основном принимали участие клубы-чемпионы стран бывшего СССР, а с 2012-го на нем выступали молодежные сборные.
  • Мемориал Гранаткина среди юношеских сборных проводился с 1981 по 2019 годы.

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Источник: «Спорт день за днём»

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04.02.2025 09:47
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Комментарии (6)
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ScarlettOgusania
1738654450
Колосков или не читает новостей, или живет в эпоху социализма до сих пор, иначе такую хрень, как Кубок Содружества не предлагал бы - с кем "дружить"-то собрался на футбольном поле..? команды, из более или менее лояльных стран пришлют на этот Кубок команды, которые играли бы в любительской лиге, типа Астаны, которую будут мордой возить по футбольному полю вторыми составами любая из команд топ-5 РПЛ... разве что Ноа поиздевается над бом.жами в очередной раз, но даже это не точно...))
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темирхан
1738654925
какой кубок содружества и кому он нужен? он что собрался с клубами таджикистана или киргизии играть? ох...ое развитие! давно не то время!
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ZAITZEFF2011
1738661284
Лучшие игры кубка были наших клубов с украинскими. Теперь это невозможно. Зачем все это сейчас?
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Давид59
1738661944
Тенденции, которые декларируются руководством нашей страны? Хорошо сказал. То есть за нас подумали и решили
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Давид59
1738665327
Мои тенденции (которые никого не интересуют) - это участие в ЧМ, ЧЕ и ЛЧ. Но у руководства страны другие тенденции
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