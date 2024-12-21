22 декабря на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» пройдет матч 17-го тура Серии А между «Венецией» и «Кальяри». Обе команды находятся в зоне вылета и нуждаются в очках, что придает встрече особую напряженность.

«Венеция»

«Венеция» занимает последнее место в таблице с 10 очками. Команда демонстрирует слабую форму, не побеждая в шести матчах подряд. Несмотря на проблемы, команда сыграла вничью с «Ювентусом» (2:2) в предыдущем туре, что может говорить о возросшей мотивации. Лучший бомбардир команды, Йоэл Похьянпало, забил 4 гола в 14 матчах. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 10, что свидетельствует о слабой обороне.

Последние матчи «Венеции»:

«Кальяри»

«Кальяри» занимает 18-е место с 14 очками. Команда проиграла три последних матча, включая поражение от «Ювентуса» в Кубке Италии (0:4). Роберто Пикколи, забивший 6 голов в 19 матчах, продолжает быть лидером атаки. В последних пяти матчах «Кальяри» забил 3 гола и пропустил 8, демонстрируя слабую реализацию и проблемы в защите.

Последние матчи «Кальяри»:

Личные встречи

Команды часто играют напряженные матчи с небольшим количеством голов. «Венеция» не проигрывает дома в 7 из 8 последних встреч с «Кальяри». Однако в личных встречах общее преимущество на стороне «Кальяри», который не уступал в 6 из 8 последних матчей.

Последние встречи:

«Кальяри» 2:1 «Венеция» (2023)

«Венеция» 0:0 «Кальяри» (2023)

«Кальяри» 1:4 «Венеция» (2022)

Статистика

«Венеция»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

«Кальяри»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Венеция» – «Кальяри»

Обе команды находятся в слабой форме, но «Венеция» выглядит чуть увереннее благодаря ничьей с «Ювентусом» и домашнему преимуществу. «Кальяри» слабо играет на выезде, однако способен забить, учитывая проблемы хозяев в защите. Ожидается напряженный и результативный матч.

Рекомендации для ставок

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Ничья – коэффициент 3.30

Прогноз на точный счет:

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.

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