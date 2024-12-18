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    • Прогноз на точный счет матча «Панатинаикос» – «Динамо» Минск, Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Панатинаикос» – «Динамо» Минск, Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    19 декабря на стадионе «Спирос Луис» «Панатинаикос» примет «Динамо Минск» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Хозяева поля находятся в хорошей форме и подходят к игре с амбициями завершить групповой этап на высоком уровне.

    «Панатинаикос»

    Греческая команда уверенно действует в атаке, забивая в 13 матчах подряд. Успешная оборона позволяет минимизировать количество пропущенных мячей, что особенно ярко проявляется в последних трех матчах, где «Панатинаикос» сохранил свои ворота в неприкосновенности. Под руководством Филипа Джуричича, который находится в отличной форме, «Панатинаикос» контролирует игру как в атаке, так и в обороне.

    Последние матчи «Панатинаикос»:

    • «Левадиакос» 0:1 «Панатинаикос» (Суперлига)
    • «Нью Сэйнтс» 0:2 «Панатинаикос» (Лига Конференций)
    • «Астерас» 0:1 «Панатинаикос» (Суперлига)
    • «Атромитос» 1:2 «Панатинаикос» (Кубок)
    • «Панатинаикос» 1:1 «Атромитос» (Суперлига)

    «Динамо Минск»

    Белорусская команда показывает более скромные результаты. Несмотря на победу в последнем туре Лиги Конференций над «Ларн», «Динамо Минск» часто испытывает проблемы в организации игры на выезде. Алексей Гаврилович стабильно забивает, но этого недостаточно для достижения больших успехов в турнире.

    Последние матчи «Динамо Минск»:

    • «Динамо Минск» 2:0 «Ларн» (Лига Конференций)
    • «Динамо Брест» 1:1 «Динамо Минск» (Высшая лига)
    • «Сморгонь» 1:0 «Динамо Минск» (Высшая лига)
    • «Динамо Минск» 1:2 «Копенгаген» (Лига Конференций)
    • «Динамо Минск» 1:0 «БАТЭ» (Высшая лига)

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались. Это добавляет интригу к их первому матчу.

    Статистика команд

    «Панатинаикос»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    «Динамо Минск»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Панатинаикос» – «Динамо Минск»

    «Панатинаикос» выглядит явным фаворитом. Сильная форма атакующих игроков и надежная оборона дают грекам преимущество. «Динамо Минск» постарается забить, но их проблемы на выезде и недостаточная стабильность могут сыграть против них.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Панатинаикос» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Панатинаикос» за коэффициент 7.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.12.2024 11:39
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