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Президент Медиалиги высказался о возможном переходе Деле Алли

15 декабря 2024, 20:25
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Президент Медиалиги Николай Осипов отреагировал на информацию о возможном переходе Деле Алли в «Титан».

«Я знаю об этом предметном интересе достаточно давно, потому что переговоры ведутся не один день. Предложение, которое было сделано агентам Алли, их устроило. Остался диалог непосредственно с самим игроком. Насколько я знаю, это вопрос начала следующей недели.

Приход такого игрока в медиалигу – это действительно круто. И самое главное, что представители игрока сошлись с руководством «Титана» на предмет условий – теперь остается ожидать решение самого игрока. Насколько я знаю, в этих переговорах были продемонстрированы матчи нашей лиги (полуфиналы, финалы), выставочные игры... Поэтому Деле и его представители знакомы с нашей лигой и действительно осознанно принимают решение. Надо дождаться следующей недели», – сказал Осипов.

  • Последним клубом Деле Алли был «Эвертон», который он покинул летом этого года.
  • Англичанин в последний раз выходил на поле в феврале 2023-го.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Медиафутбол Бешикташ Алли Деле
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