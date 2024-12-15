Президент Медиалиги высказался о возможном переходе Деле Алли

Президент Медиалиги Николай Осипов отреагировал на информацию о возможном переходе Деле Алли в «Титан».

«Я знаю об этом предметном интересе достаточно давно, потому что переговоры ведутся не один день. Предложение, которое было сделано агентам Алли, их устроило. Остался диалог непосредственно с самим игроком. Насколько я знаю, это вопрос начала следующей недели.

Приход такого игрока в медиалигу – это действительно круто. И самое главное, что представители игрока сошлись с руководством «Титана» на предмет условий – теперь остается ожидать решение самого игрока. Насколько я знаю, в этих переговорах были продемонстрированы матчи нашей лиги (полуфиналы, финалы), выставочные игры... Поэтому Деле и его представители знакомы с нашей лигой и действительно осознанно принимают решение. Надо дождаться следующей недели», – сказал Осипов.