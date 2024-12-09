10 декабря на «Фельтинс-Арене» пройдет встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где «Шахтер» сыграет с «Баварией». Украинский клуб стремится завершить турнир на положительной ноте, в то время как мюнхенцы нацелены на укрепление позиций перед плей-офф.

«Шахтер»

«Шахтер» показал результативную игру в последних матчах, забив 15 голов за 5 игр. Лучший бомбардир команды Георгий Судаков забил 9 голов в 22 матчах, демонстрируя высокую эффективность. Однако защита остается слабым местом команды: в последних 5 играх пропущено 6 голов, что составляет 1.20 гола в среднем за матч.

Несмотря на атакующую мощь, проблемы в обороне снижают шансы «Шахтера» на успех против одного из сильнейших клубов Европы.

Последние матчи «Шахтера»:

«Бавария»

Мюнхенская «Бавария» традиционно стабильно выступает в Лиге чемпионов. Команда одержала минимальную победу над «ПСЖ» (1:0) в предыдущем матче и занимает 13-е место с 9 очками. Харри Кейн стал ключевым игроком команды, забив 20 голов в 19 матчах.

«Бавария» показывает надежную игру в обороне: всего 4 пропущенных гола за последние 5 игр (в среднем 0.80 гола за матч). Команда забивает стабильно, в среднем 1.80 гола за игру.

Последние матчи «Баварии»:

Личные встречи

Команды встречались дважды в Лиге чемпионов в 2015 году. Тогда «Бавария» уверенно обыграла «Шахтер» дома со счетом 7:0, а первый матч завершился вничью (0:0). Эта история демонстрирует доминирование «Баварии» на своей арене и подчеркивает сложности «Шахтера» в матчах с сильными соперниками.

Последние встречи:

«Бавария» 7:0 «Шахтер» (2015)

«Шахтер» 0:0 «Бавария» (2015)

Статистика

«Шахтер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 15

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Бавария»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Шахтер» – «Бавария»

Игра обещает быть результативной, учитывая атакующий потенциал обеих команд. Однако «Бавария» выглядит более сбалансированной и надежной, особенно в обороне. Скорее всего, мюнхенцы возьмут контроль над игрой и сумеют добыть победу благодаря индивидуальному мастерству Харри Кейна и слаженной командной игре.

Рекомендации для ставок:

Победа «Баварии» – коэффициент 1.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Баварии» за коэффициент 9.50.

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