10 декабря на «Фельтинс-Арене» пройдет встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где «Шахтер» сыграет с «Баварией». Украинский клуб стремится завершить турнир на положительной ноте, в то время как мюнхенцы нацелены на укрепление позиций перед плей-офф.
«Шахтер»
«Шахтер» показал результативную игру в последних матчах, забив 15 голов за 5 игр. Лучший бомбардир команды Георгий Судаков забил 9 голов в 22 матчах, демонстрируя высокую эффективность. Однако защита остается слабым местом команды: в последних 5 играх пропущено 6 голов, что составляет 1.20 гола в среднем за матч.
Несмотря на атакующую мощь, проблемы в обороне снижают шансы «Шахтера» на успех против одного из сильнейших клубов Европы.
Последние матчи «Шахтера»:
- «Шахтер» 3:1 «Ворскла»
- «Шахтер» 1:1 «Рух»
- «ПСВ» 3:2 «Шахтер»
- «Шахтер» 6:0 «Ингулец»
- «Шахтер» 3:1 «Заря»
«Бавария»
Мюнхенская «Бавария» традиционно стабильно выступает в Лиге чемпионов. Команда одержала минимальную победу над «ПСЖ» (1:0) в предыдущем матче и занимает 13-е место с 9 очками. Харри Кейн стал ключевым игроком команды, забив 20 голов в 19 матчах.
«Бавария» показывает надежную игру в обороне: всего 4 пропущенных гола за последние 5 игр (в среднем 0.80 гола за матч). Команда забивает стабильно, в среднем 1.80 гола за игру.
Последние матчи «Баварии»:
- «Бавария» 4:2 «Хайденхайм»
- «Байер» 1:0 «Бавария»
- «Боруссия Д» 1:1 «Бавария»
- «Бавария» 1:0 «ПСЖ»
- «Бавария» 3:0 «Аугсбург»
Личные встречи
Команды встречались дважды в Лиге чемпионов в 2015 году. Тогда «Бавария» уверенно обыграла «Шахтер» дома со счетом 7:0, а первый матч завершился вничью (0:0). Эта история демонстрирует доминирование «Баварии» на своей арене и подчеркивает сложности «Шахтера» в матчах с сильными соперниками.
Последние встречи:
- «Бавария» 7:0 «Шахтер» (2015)
- «Шахтер» 0:0 «Бавария» (2015)
Статистика
«Шахтер»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 15
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
«Бавария»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
Прогноз на матч «Шахтер» – «Бавария»
Игра обещает быть результативной, учитывая атакующий потенциал обеих команд. Однако «Бавария» выглядит более сбалансированной и надежной, особенно в обороне. Скорее всего, мюнхенцы возьмут контроль над игрой и сумеют добыть победу благодаря индивидуальному мастерству Харри Кейна и слаженной командной игре.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Баварии» – коэффициент 1.40
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Баварии» за коэффициент 9.50.
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