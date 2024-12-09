Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Шахтер» – «Бавария», Лига чемпионов, 10 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Шахтер» – «Бавария», Лига чемпионов, 10 декабря 2024 года

    10 декабря на «Фельтинс-Арене» пройдет встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где «Шахтер» сыграет с «Баварией». Украинский клуб стремится завершить турнир на положительной ноте, в то время как мюнхенцы нацелены на укрепление позиций перед плей-офф.

    «Шахтер»

    «Шахтер» показал результативную игру в последних матчах, забив 15 голов за 5 игр. Лучший бомбардир команды Георгий Судаков забил 9 голов в 22 матчах, демонстрируя высокую эффективность. Однако защита остается слабым местом команды: в последних 5 играх пропущено 6 голов, что составляет 1.20 гола в среднем за матч.

    Несмотря на атакующую мощь, проблемы в обороне снижают шансы «Шахтера» на успех против одного из сильнейших клубов Европы.

    Последние матчи «Шахтера»:

    «Бавария»

    Мюнхенская «Бавария» традиционно стабильно выступает в Лиге чемпионов. Команда одержала минимальную победу над «ПСЖ» (1:0) в предыдущем матче и занимает 13-е место с 9 очками. Харри Кейн стал ключевым игроком команды, забив 20 голов в 19 матчах.

    «Бавария» показывает надежную игру в обороне: всего 4 пропущенных гола за последние 5 игр (в среднем 0.80 гола за матч). Команда забивает стабильно, в среднем 1.80 гола за игру.

    Последние матчи «Баварии»:

    Личные встречи

    Команды встречались дважды в Лиге чемпионов в 2015 году. Тогда «Бавария» уверенно обыграла «Шахтер» дома со счетом 7:0, а первый матч завершился вничью (0:0). Эта история демонстрирует доминирование «Баварии» на своей арене и подчеркивает сложности «Шахтера» в матчах с сильными соперниками.

    Последние встречи:

    • «Бавария» 7:0 «Шахтер» (2015)
    • «Шахтер» 0:0 «Бавария» (2015)

    Статистика

    «Шахтер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 15
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Бавария»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Шахтер» – «Бавария»

    Игра обещает быть результативной, учитывая атакующий потенциал обеих команд. Однако «Бавария» выглядит более сбалансированной и надежной, особенно в обороне. Скорее всего, мюнхенцы возьмут контроль над игрой и сумеют добыть победу благодаря индивидуальному мастерству Харри Кейна и слаженной командной игре.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Баварии» – коэффициент 1.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Баварии» за коэффициент 9.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    Компани прокомментировал крупную победу «Баварии» в Лиге чемпионов
    «Шахтер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024
    Где смотреть матч «Шахтер» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 10 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2024 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 