Компани прокомментировал крупную победу «Баварии» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Шахтером» (5:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

– Мы сохраняли спокойствие после их быстрого гола. Мы играли лучше соперника еще в первом тайме, хотя это был не лучший наш тайм. Позже мы стали играть лучше.

В целом, мы доминировали. У нас было больше моментов, чем у соперника. Но, конечно, всегда можно играть лучше.

Я думаю, что мы в целом защищались очень хорошо. Но нам все еще нужно расти. Иногда команда может быть уязвимой [для контратак], когда так доминирует. Мы продолжим детально работать над этими моментами.

Но мы могли выиграть со счетом 5:0, и я бы все равно сказал, что нам нужно улучшать игру.

– Хотите ли вы, чтобы Мюллер остался на следующий сезон

– Давайте поговорим об этих 90 минутах. Он забил гол благодаря умению, которым обладал на протяжении всей карьеры, – быть в нужном месте в нужное время.

Его энергия, страсть, лидерство – для нас очень важно иметь сочетание опытных и молодых игроков. У него очень важная роль на поле и за его пределами. Но я не буду сейчас говорить о будущем.

Голы у «Баварии» забили Конрад Лаймер на 11-й минуте, Томас Мюллер на 45-й, Майкл Олисе на 70-й (с пенальти) и 90+3-й, а также Джамал Мусиала на 87-й. У «Шахтера» отличился Кевин на 5-й минуте.

«Бавария» занимает 8-е место на общем этапе с 12 очками после 6 матчей. «Шахтер» идет 27-м с 4 очками.

Контракт 35-летнего нападающего мюнхенцев Томаса Мюллера с «Баварией» истекает летом 2025 года.

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