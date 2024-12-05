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    • Прогноз на точный счет матча «Трабзонспор» – «Касымпаша», Суперлига Турции, 6 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Трабзонспор» – «Касымпаша», Суперлига Турции, 6 декабря 2024 года

    6 декабря состоится матч 15-го тура турецкой Суперлиги, в котором встретятся «Трабзонспор» и «Касымпаша». Ожидается напряженное и результативное противостояние, где обе команды постараются улучшить свою турнирную позицию.

    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» в этом сезоне не отличается стабильностью, хотя и продолжает оставаться в верхней части таблицы. После 13 туров команда набрала 15 очков и располагается на 12-й позиции. Несмотря на неудачи в последних матчах, «Трабзонспор» способен забивать в каждом матче – в последних 8 играх команда всегда находила путь к воротам соперников. Лучший бомбардир клуба – Симон Банза (8 голов), который продолжает демонстрировать отличную форму. В последних 5 играх «Трабзонспор» забил 10 голов, но и пропустил столько же (10), что говорит о нестабильности в обороне.

    Последние матчи «Трабзонспор»:

    «Касымпаша»

    «Касымпаша» в текущем сезоне Суперлиги находится в сложной ситуации, занимая 14-е место с 15 очками после 13 туров. Однако команда не проигрывает в 7 последних матчах на выезде, что может стать важным фактором в предстоящей встрече. Атакующие действия «Касымпаши» также неплохи – за последние 5 матчей команда забила 7 голов, но в обороне продолжаются проблемы, о чeм свидетельствуют 8 пропущенных мячей в последних играх. Лучший бомбардир клуба – Нуну Да Кошта, который забил 4 гола в 11 матчах.

    Последние матчи «Касымпаша»:

    Личные встречи

    «Касымпаша» не выигрывает в последних трeх встречах с «Трабзонспором», однако команда регулярно забивает в матчах против этого соперника. Несмотря на это, «Трабзонспор» в целом обладает преимуществом, особенно на своeм стадионе.

    Последние встречи:

    Статистика

    «Трабзонспор»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия побед: 1 из 5 последних матчей

    «Касымпаша»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия без поражений в выездных матчах: 7 матчей подряд

    Прогноз на матч

    В предстоящем матче «Трабзонспор» выглядит фаворитом, особенно учитывая домашний фактор и их стабильность в атаке. Однако «Касымпаша» в последних играх на выезде не проигрывает, и вполне может оказать сопротивление. Команды обе имеют проблемы в защите, что может привести к высокой результативности в матче. С учeтом атакующих способностей обеих сторон, можно ожидать результативный матч.

    Прогноз на точный счeт: Мы ожидаем, что «Трабзонспор» выиграет с результатом 3:1, что логично учитывая атакующую мощь обеих команд, а также наличие проблем в обороне у «Касымпаши».

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Трабзонспора» с точным счeтом 3:1 – коэффициент 8.00
    • Общий тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Ставка на победу «Трабзонспора» с точным счeтом 3:1 на коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2024 10:42
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