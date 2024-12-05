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    • Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Парма», Серия А, 6 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Парма», Серия А, 6 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Парма», Серия А, 6 декабря 2024 года6 декабря на стадионе «Сан-Сиро» в Милане «Интер» примет «Парму» в рамках 15-го тура Серии А. В этом матче фаворитом очевидно является команда «Интер», которая находится в верхней части турнирной таблицы, в то время как «Парма» борется за выживание.

    «Интер»

    «Интер» продолжает демонстрировать отличные результаты в текущем сезоне. После 13 туров команда занимает 3-е место с 28 очками. В последних матчах «Интер» показал отличную атакующую игру, забив 9 голов в последних 5 играх, а в обороне команда оставалась достаточно уверенной, пропустив всего 1 гол. Лучший бомбардир команды – Маркус Тюрам, который забил 10 голов в 18 матчах. «Интер» не проигрывает в последних 8 матчах в рамках Серии А и показывает стабильность на всех позициях.

    Последние матчи «Интера»:

    «Парма»

    «Парма» в этом сезоне испытывает проблемы в плане стабильности. После 14 туров команда набрала всего 15 очков и занимает 16-е место в Серии А. Несмотря на это, в последних матчах «Парма» показала улучшение, одержав несколько побед, как, например, в матче с «Лацио» (3:1). Тем не менее, «Парма» остается командой с достаточно уязвимой обороной и нестабильной атакой.

    Последние матчи «Пармы»:

    Статистика

    Интер:

    • 3-е место в Серии А с 28 очками после 13 туров.
    • Не проигрывает в последних 8 матчах Серии А.
    • В последних 5 играх забил 9 голов и пропустил 1.

    Парма:

    • 16-е место с 15 очками после 14 туров.
    • В последних 5 играх забила 9 голов и пропустила 8.
    • В последних 5 играх не одержала победу в 3 матчах.

    Личные встречи

    «Интер» и «Парма» встречались между собой в последние годы в различных соревнованиях, и в большинстве случаев победа оставалась за более сильной командой «Интер». В последних 5 матчах «Интер» одержал 4 победы, а «Парма» смогла выиграть только один раз.

    Последние 5 личных встреч:

    • «Интер» – «Парма» 3:1
    • «Парма» – «Интер» 1:2
    • «Интер» – «Парма» 4:0
    • «Парма» – «Интер» 1:1
    • «Интер» – «Парма» 2:0

    Прогноз на матч

    «Интер» является фаворитом этого матча, исходя из текущей формы, состава и статистики. «Парма» не показывает стабильности, а еe оборона уязвима, что дает «Интеру» хорошие шансы на победу. Важно отметить, что команда «Интер» в последних играх продемонстрировала отличную атакующую игру, что подтверждает их высокую результативность. «Парма» будет стараться сыграть на контратаках, но вряд ли ей удастся создать серьезные проблемы для «Интера».

    Рекомендации для ставок:

    • Ставка на победу «Интера» за коэффициент 1.50.
    • Тотал больше 2.5 голов за коэффициент 1.90.
    • Точный счет 3:1 в пользу «Интера» за коэффициент 7.50.

    Рекомендация: победа «Интера» с точным счетом 3:1 на коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2024 10:03
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