Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Парма», Серия А, 6 декабря 2024 года6 декабря на стадионе «Сан-Сиро» в Милане «Интер» примет «Парму» в рамках 15-го тура Серии А. В этом матче фаворитом очевидно является команда «Интер», которая находится в верхней части турнирной таблицы, в то время как «Парма» борется за выживание.

«Интер»

«Интер» продолжает демонстрировать отличные результаты в текущем сезоне. После 13 туров команда занимает 3-е место с 28 очками. В последних матчах «Интер» показал отличную атакующую игру, забив 9 голов в последних 5 играх, а в обороне команда оставалась достаточно уверенной, пропустив всего 1 гол. Лучший бомбардир команды – Маркус Тюрам, который забил 10 голов в 18 матчах. «Интер» не проигрывает в последних 8 матчах в рамках Серии А и показывает стабильность на всех позициях.

Последние матчи «Интера»:

«Парма»

«Парма» в этом сезоне испытывает проблемы в плане стабильности. После 14 туров команда набрала всего 15 очков и занимает 16-е место в Серии А. Несмотря на это, в последних матчах «Парма» показала улучшение, одержав несколько побед, как, например, в матче с «Лацио» (3:1). Тем не менее, «Парма» остается командой с достаточно уязвимой обороной и нестабильной атакой.

Последние матчи «Пармы»:

Статистика

Интер:

3-е место в Серии А с 28 очками после 13 туров.

Не проигрывает в последних 8 матчах Серии А.

В последних 5 играх забил 9 голов и пропустил 1.

Парма:

16-е место с 15 очками после 14 туров.

В последних 5 играх забила 9 голов и пропустила 8.

В последних 5 играх не одержала победу в 3 матчах.

Личные встречи

«Интер» и «Парма» встречались между собой в последние годы в различных соревнованиях, и в большинстве случаев победа оставалась за более сильной командой «Интер». В последних 5 матчах «Интер» одержал 4 победы, а «Парма» смогла выиграть только один раз.

Последние 5 личных встреч:

Прогноз на матч

«Интер» является фаворитом этого матча, исходя из текущей формы, состава и статистики. «Парма» не показывает стабильности, а еe оборона уязвима, что дает «Интеру» хорошие шансы на победу. Важно отметить, что команда «Интер» в последних играх продемонстрировала отличную атакующую игру, что подтверждает их высокую результативность. «Парма» будет стараться сыграть на контратаках, но вряд ли ей удастся создать серьезные проблемы для «Интера».

Рекомендации для ставок:

Ставка на победу «Интера» за коэффициент 1.50.

Тотал больше 2.5 голов за коэффициент 1.90.

Точный счет 3:1 в пользу «Интера» за коэффициент 7.50.

Рекомендация: победа «Интера» с точным счетом 3:1 на коэффициент 7.50.

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