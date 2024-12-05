Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Парма», Серия А, 6 декабря 2024 года6 декабря на стадионе «Сан-Сиро» в Милане «Интер» примет «Парму» в рамках 15-го тура Серии А. В этом матче фаворитом очевидно является команда «Интер», которая находится в верхней части турнирной таблицы, в то время как «Парма» борется за выживание.
«Интер»
«Интер» продолжает демонстрировать отличные результаты в текущем сезоне. После 13 туров команда занимает 3-е место с 28 очками. В последних матчах «Интер» показал отличную атакующую игру, забив 9 голов в последних 5 играх, а в обороне команда оставалась достаточно уверенной, пропустив всего 1 гол. Лучший бомбардир команды – Маркус Тюрам, который забил 10 голов в 18 матчах. «Интер» не проигрывает в последних 8 матчах в рамках Серии А и показывает стабильность на всех позициях.
Последние матчи «Интера»:
- «Верона» – «Интер» 0:5
- «Интер» – «Салернитана» 2:1
- «Аталанта» – «Интер» 1:1
- «Интер» – «Рома» 3:1
- «Милан» – «Интер» 1:1
«Парма»
«Парма» в этом сезоне испытывает проблемы в плане стабильности. После 14 туров команда набрала всего 15 очков и занимает 16-е место в Серии А. Несмотря на это, в последних матчах «Парма» показала улучшение, одержав несколько побед, как, например, в матче с «Лацио» (3:1). Тем не менее, «Парма» остается командой с достаточно уязвимой обороной и нестабильной атакой.
Последние матчи «Пармы»:
- «Парма» – «Лацио» 3:1
- «Парма» – «Болонья» 2:2
- «Фиорентина» – «Парма» 2:0
- «Парма» – «Сампдория» 1:1
- «Парма» – «Ювентус» 0:2
Статистика
Интер:
- 3-е место в Серии А с 28 очками после 13 туров.
- Не проигрывает в последних 8 матчах Серии А.
- В последних 5 играх забил 9 голов и пропустил 1.
Парма:
- 16-е место с 15 очками после 14 туров.
- В последних 5 играх забила 9 голов и пропустила 8.
- В последних 5 играх не одержала победу в 3 матчах.
Личные встречи
«Интер» и «Парма» встречались между собой в последние годы в различных соревнованиях, и в большинстве случаев победа оставалась за более сильной командой «Интер». В последних 5 матчах «Интер» одержал 4 победы, а «Парма» смогла выиграть только один раз.
Последние 5 личных встреч:
- «Интер» – «Парма» 3:1
- «Парма» – «Интер» 1:2
- «Интер» – «Парма» 4:0
- «Парма» – «Интер» 1:1
- «Интер» – «Парма» 2:0
Прогноз на матч
«Интер» является фаворитом этого матча, исходя из текущей формы, состава и статистики. «Парма» не показывает стабильности, а еe оборона уязвима, что дает «Интеру» хорошие шансы на победу. Важно отметить, что команда «Интер» в последних играх продемонстрировала отличную атакующую игру, что подтверждает их высокую результативность. «Парма» будет стараться сыграть на контратаках, но вряд ли ей удастся создать серьезные проблемы для «Интера».
Рекомендации для ставок:
- Ставка на победу «Интера» за коэффициент 1.50.
- Тотал больше 2.5 голов за коэффициент 1.90.
- Точный счет 3:1 в пользу «Интера» за коэффициент 7.50.
Рекомендация: победа «Интера» с точным счетом 3:1 на коэффициент 7.50.
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