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    • Прогноз на точный счет матча «Атлетик» – «Реал», Ла Лига, 4 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Атлетик» – «Реал», Ла Лига, 4 декабря 2024 года

    4 декабря на стадионе «Сан-Мамес» состоится важнейший матч 19-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетик» примет мадридский «Реал». Обе команды показывают отличные результаты в текущем сезоне, и встреча обещает быть интригующей и напряженной.

    «Атлетик»

    «Атлетик» сейчас находится на 4-й строчке в Ла Лиге, имея в активе 26 очков после 15 матчей. Команда продолжает впечатлять своей атакующей мощью, забивая в последних шести играх подряд. Ойан Сансет, лучший бомбардир «Атлетика», с 8 голами в 15 матчах, является ключевым игроком в атаке, и его форма может сыграть решающую роль в этом матче. «Атлетик» не проигрывает в последних шести играх, что говорит о стабильности команды, и они будут настроены на победу в родных стенах.Последние матчи «Атлетика»:

    «Реал»

    «Реал» находится на втором месте в Ла Лиге с 33 очками после 14 туров. Команда Карло Анчелотти демонстрирует стабильные результаты, выиграв три последних матча. Винисиус Жуниор, который забил 12 голов в 18 матчах, продолжает быть важной фигурой в атаке, а сильная оборона команды помогает держать «Реал» на верхних позициях. Также стоит отметить, что «Реал» не пропускает в последних трех играх Ла Лиги, что свидетельствует о надежности их защиты. В этом матче они будут искать возможность продлить свою победную серию, особенно после уверенной победы над «Хетафе» (2:0).Последние матчи «Реала»:

    Личные встречи

    В последних десяти встречах между «Атлетиком» и «Реалом» мадридский клуб не проигрывал в 8 матчах, что подтверждает их доминирование в личных противостояниях. Реал победил в последних трех играх Ла Лиги, включая два последних победных матча с одинаковым счетом 2:0. Тем не менее, «Атлетик» тоже будет бороться за победу на домашнем стадионе и может быть настроен на реванш за последние поражения.Последние встречи:

    • 31.03.2024: «Реал» 2:0 «Атлетик»
    • 12.08.2023: «Атлетик» 0:2 «Реал»
    • 04.06.2023: «Реал» 1:1 «Атлетик»
    • 22.01.2023: «Атлетик» 0:2 «Реал»

    Статистика

    «Атлетик»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия матчей с забитыми голами: 6 матчей подряд

    «Реал»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия побед: 3 матча подряд

    Прогноз на матч

    «Реал» выглядит фаворитом матча, особенно учитывая их результативность в атаке и надежность в обороне в последние недели. Однако «Атлетик», который играет дома и показывает отличные результаты в атаке, может оказать достойное сопротивление. Ожидается, что «Реал» будет доминировать в атаке, но «Атлетик» также будет искать моменты для контратак. Основное внимание стоит уделить игре в обороне обеих команд, а также способности «Атлетика» забивать даже против сильных соперников.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Реала» – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Реала» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2024 10:56
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