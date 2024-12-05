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    Анчелотти объяснил поражение «Реала» от «Атлетика»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги проигранного матча с «Атлетиком».

    «Игра была равной. Сравняв счет, мы могли взять ее под контроль, но детали подвели нас.

    Я не должен оценивать игру Мбаппе только по пенальти. Конечно, он расстроен, но нужно двигаться дальше.

    Вальверде тоже разочарован, но к нему не должно быть никаких претензий. Ошибки случаются.

    «Атлетик» очень опасен на своем поле. Думаю, матч был ничейным. Ничего страшного, мы продолжаем бороться», – сказал Анчелотти.

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    Источник: Marca

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    05.12.2024 10:57
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