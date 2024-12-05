Анчелотти объяснил поражение «Реала» от «Атлетика»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги проигранного матча с «Атлетиком».

Мадридцы потерпели гостевое поражение со счетом 1:2.

2-й гол был пропущен из-за ошибки Федерико Вальверде.

Килиан Мбаппе на 68-й минуте не реализовал пенальти – второй подряд.

«Игра была равной. Сравняв счет, мы могли взять ее под контроль, но детали подвели нас.

Я не должен оценивать игру Мбаппе только по пенальти. Конечно, он расстроен, но нужно двигаться дальше.

Вальверде тоже разочарован, но к нему не должно быть никаких претензий. Ошибки случаются.

«Атлетик» очень опасен на своем поле. Думаю, матч был ничейным. Ничего страшного, мы продолжаем бороться», – сказал Анчелотти.