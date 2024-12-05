Мбаппе прокомментировал незабитый пенальти в матче с «Атлетиком»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал пост в соцсетях по итогам игры 19-го тура Примеры против «Атлетика».

Мадридцы потерпели гостевое поражение со счетом 1:2.

Мбаппе на 68-й минуте не реализовал пенальти – второй подряд.

Француз отыграл матч полностью.

«Плохой результат. Большая ошибка в матче, в котором важна каждая деталь. Я беру на себя полную ответственность за это.

Сложный период, но сейчас лучшее время для того, чтобы изменить ситуацию и показать, кто я на самом деле», – написал Мбаппе.