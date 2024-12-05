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    • Мбаппе прокомментировал незабитый пенальти в матче с «Атлетиком»

    Мбаппе прокомментировал незабитый пенальти в матче с «Атлетиком»

    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал пост в соцсетях по итогам игры 19-го тура Примеры против «Атлетика».

    • Мадридцы потерпели гостевое поражение со счетом 1:2.
    • Мбаппе на 68-й минуте не реализовал пенальти – второй подряд.
    • Француз отыграл матч полностью.

    «Плохой результат. Большая ошибка в матче, в котором важна каждая деталь. Я беру на себя полную ответственность за это.

    Сложный период, но сейчас лучшее время для того, чтобы изменить ситуацию и показать, кто я на самом деле», – написал Мбаппе.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2024 08:24
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    Комментарии (3)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733380286
    Результат заговора шейхов против Мбаппе
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    FRZZ
    1733380331
    Без тебя Реал играл лучше.
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    zigbert
    1733383282
    А ведь Реал ждал усиления с появлением Мбаппе. Но может быть все наладится.
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