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    • Мостовой не будет тренировать команду ниже РПЛ: «Гвардиола или Зидан не шли во вторые дивизионы»

    Мостовой не будет тренировать команду ниже РПЛ: «Гвардиола или Зидан не шли во вторые дивизионы»

    Александр Мостовой прокомментировал рекомендацию от Олега Романцева.

    • Экс-тренер «Спартака» высоко оценил способности Мостового и призвал взять его на работу.
    • Александр завершает обучение на тренера в академии РФС.
    • Ранее он прошел стажировку в «Динамо».

    – Просто Олег Иванович разбирается в футболе. Он сам был прекрасным защитником и капитаном сборной СССР.

    Раньше результаты потому и были, что тренировали люди, поигравшие на хорошем уровне: Романцев, Бесков, Газзаев, Лобановский. Олег Иванович все видит.

    Мне не 30 лет, а 50, а я еще ни разу в нашем футболе не был нужен.

    – Готовы ли рассмотреть предложение из Первой или Второй Лиги?

    – Нет, на такое не готов. Ту же Вторую Лигу пусть «Абаскали» тренируют – те, кто в футбол не играл. Гвардиола или Зидан не шли же во вторые дивизионы своих чемпионатов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2024 19:19
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    Комментарии (13)
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    avera
    1733158651
    не смешно
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    neim
    1733158971
    Он и не ниже и не в РПЛ тренировать не будет, даже во вторую лигу не возьмут, хоть и проситься будет.
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    GREY DM
    1733158998
    Ну сравнил, где играли Зидан и Пеп,а где Мостовой! Про достижения, как игроков, вообще молчу.
    Ответить
    saf05
    1733161474
    Значит никуда.
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    k611
    1733161990
    Спустился бы с небес на землю. Мостовой, что за Реал играл?, выигрывал ЛЧ?, становился обладателем Золотого мяча? Многие тренеры начинали с малого и за счёт кропотливой работы чего то добились. А тут - видимо не царское это дело...
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    Хулиганин
    1733162362
    Хочет управлять Реалом, не привлекая внимание санитаров.
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    Spartak_forv@
    1733162872
    Но ведь Гвардиола тренировал в третьей лиге,как и Зидан…
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    The only one
    1733163044
    Как же он уже надоел со своим нытьём...
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    рылы
    1733164316
    кто-нибудь, пристрелите эту тварь уже, наконец.
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    Борис34684
    1733213328
    Санька не беспокойся, не будешь ты тренировать в премьер лиги. Кому ты нужен со своим языком.
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