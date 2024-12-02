Мостовой не будет тренировать команду ниже РПЛ: «Гвардиола или Зидан не шли во вторые дивизионы»

Александр Мостовой прокомментировал рекомендацию от Олега Романцева.

Экс-тренер «Спартака» высоко оценил способности Мостового и призвал взять его на работу.

Александр завершает обучение на тренера в академии РФС.

Ранее он прошел стажировку в «Динамо».

– Просто Олег Иванович разбирается в футболе. Он сам был прекрасным защитником и капитаном сборной СССР.

Раньше результаты потому и были, что тренировали люди, поигравшие на хорошем уровне: Романцев, Бесков, Газзаев, Лобановский. Олег Иванович все видит.

Мне не 30 лет, а 50, а я еще ни разу в нашем футболе не был нужен.

– Готовы ли рассмотреть предложение из Первой или Второй Лиги?

– Нет, на такое не готов. Ту же Вторую Лигу пусть «Абаскали» тренируют – те, кто в футбол не играл. Гвардиола или Зидан не шли же во вторые дивизионы своих чемпионатов.