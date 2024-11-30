«Динамо» позвало Зарему на матч с «Химками», игру посетит Мостовой

«Динамо» заявило, что пригласит супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову на матч 18-го тура РПЛ с «Химками».

«Прочитали заявление и сразу начали искать в интернете фотографии Заремы Равилевны с кубком. Поисковик выдал много интересных фото – но, к сожалению, все они были без кубка.

Мы видим инициативность, глубокую погруженность и устойчивый интерес к нашему клубу, поэтому готовы более детально обсудить креативные идеи и концепции, желательно подкрепленные финансовой поддержкой инвестора.

В связи с этим, мы пригласим Зарему Равилевну на наш новогодний матч с «Химками» – 8 декабря на «ВТБ Арену», где у нее будет возможность ближе познакомиться с нашим клубом.

К слову, эту игру планируют посетить Александр Мостовой, недавно прошедший стажировку в «Динамо», и другие статусные гости», – заявили в пресс-службе московского клуба.

Ранее Салихова критически отозвалась о мероприятиях «Динамо», а в ответ на замечание председателя совета директоров клуба Дмитрия Гафина, высказалсь о победе «Спартака» над бело-голубыми в финале Кубка России-2022: «у домохозяйки хотя бы фото с Кубком есть».

Матч «Динамо» – «Химки» пройдет 8 декабря и начнется в 14:00 мск.

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