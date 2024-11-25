26 ноября на стадионе Олимпик Льюис Компанис «Барселона» примет «Брест» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Каталонцы, лидирующие в группе, будут стремиться укрепить свои позиции перед заключительными матчами.

«Барселона»

«Барселона» уверенно выступает в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, набрав 9 очков в четырех матчах. Команда лидирует по количеству забитых мячей (15) и имеет отличную разницу голов (+10). Роберт Левандовски продолжает впечатлять своей результативностью, забив 20 голов в 18 матчах сезона.

Несмотря на мощную атаку, «Барселона» регулярно допускает ошибки в защите, пропустив 6 голов в пяти последних матчах. Тем не менее, команда отличается высокой стабильностью и забивает почти в каждом матче.

Последние матчи «Барселоны»:

«Брест»

«Брест» также демонстрирует достойный футбол в Лиге чемпионов, набрав 10 очков и опередив «Барселону» в группе. Команда забивает в каждом из четырех туров, но нестабильная игра в обороне остается главной проблемой – 9 пропущенных голов за пять последних матчей.

Лидером атаки является Абдалла Сима, который оформил 4 гола в текущем сезоне. В выездных матчах «Брест» способен удивлять, что доказывает их победа над «Спартой Прага» (2:1).

Последние матчи «Бреста»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались. Это добавляет интриги к предстоящему противостоянию.

Статистика

«Барселона»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 14

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Забивает в 29 из 30 последних матчей

«Брест»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Забивает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Барселона» – «Брест»

«Барселона» является явным фаворитом, учитывая их сильную атаку и фактор домашнего поля. Однако «Брест» способен создать проблемы благодаря своей настойчивости в атаке. Ожидается результативный матч с преимуществом каталонцев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Барселоны» – коэффициент 1.30

– коэффициент 1.30 Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

– коэффициент 2.10 Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.30.

Прогноз на точный счет

«Барселона», скорее всего, добьется комфортной победы, однако «Брест» способен забить гол престижа.

Рекомендация: 4:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 9.00.

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