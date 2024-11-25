26 ноября на стадионе Олимпик Льюис Компанис «Барселона» примет «Брест» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Каталонцы, лидирующие в группе, будут стремиться укрепить свои позиции перед заключительными матчами.
«Барселона»
«Барселона» уверенно выступает в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, набрав 9 очков в четырех матчах. Команда лидирует по количеству забитых мячей (15) и имеет отличную разницу голов (+10). Роберт Левандовски продолжает впечатлять своей результативностью, забив 20 голов в 18 матчах сезона.
Несмотря на мощную атаку, «Барселона» регулярно допускает ошибки в защите, пропустив 6 голов в пяти последних матчах. Тем не менее, команда отличается высокой стабильностью и забивает почти в каждом матче.
Последние матчи «Барселоны»:
- «Сельта» 2:2 «Барселона»
- «Реал Сосьедад» 1:0 «Барселона»
- «Црвена Звезда» 2:5 «Барселона»
- «Барселона» 3:1 «Эспаньол»
- «Реал Мадрид» 0:4 «Барселона»
«Брест»
«Брест» также демонстрирует достойный футбол в Лиге чемпионов, набрав 10 очков и опередив «Барселону» в группе. Команда забивает в каждом из четырех туров, но нестабильная игра в обороне остается главной проблемой – 9 пропущенных голов за пять последних матчей.
Лидером атаки является Абдалла Сима, который оформил 4 гола в текущем сезоне. В выездных матчах «Брест» способен удивлять, что доказывает их победа над «Спартой Прага» (2:1).
Последние матчи «Бреста»:
- «Монако» 3:2 «Брест»
- «Монпелье» 3:1 «Брест»
- «Спарта Прага» 1:2 «Брест»
- «Брест» 0:1 «Ницца»
- «Реймс» 1:2 «Брест»
Личные встречи
Команды ранее не встречались. Это добавляет интриги к предстоящему противостоянию.
Статистика
«Барселона»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 14
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Забивает в 29 из 30 последних матчей
«Брест»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Забивает в 4 последних матчах
Прогноз на матч «Барселона» – «Брест»
«Барселона» является явным фаворитом, учитывая их сильную атаку и фактор домашнего поля. Однако «Брест» способен создать проблемы благодаря своей настойчивости в атаке. Ожидается результативный матч с преимуществом каталонцев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Барселоны» – коэффициент 1.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.30.
Прогноз на точный счет
«Барселона», скорее всего, добьется комфортной победы, однако «Брест» способен забить гол престижа.
Рекомендация: 4:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 9.00.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!