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    • Прогноз на точный счет матча «Барселона» – «Брест», Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Барселона» – «Брест», Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

    26 ноября на стадионе Олимпик Льюис Компанис «Барселона» примет «Брест» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Каталонцы, лидирующие в группе, будут стремиться укрепить свои позиции перед заключительными матчами.

    «Барселона»

    «Барселона» уверенно выступает в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, набрав 9 очков в четырех матчах. Команда лидирует по количеству забитых мячей (15) и имеет отличную разницу голов (+10). Роберт Левандовски продолжает впечатлять своей результативностью, забив 20 голов в 18 матчах сезона.

    Несмотря на мощную атаку, «Барселона» регулярно допускает ошибки в защите, пропустив 6 голов в пяти последних матчах. Тем не менее, команда отличается высокой стабильностью и забивает почти в каждом матче.

    Последние матчи «Барселоны»:

    «Брест»

    «Брест» также демонстрирует достойный футбол в Лиге чемпионов, набрав 10 очков и опередив «Барселону» в группе. Команда забивает в каждом из четырех туров, но нестабильная игра в обороне остается главной проблемой – 9 пропущенных голов за пять последних матчей.

    Лидером атаки является Абдалла Сима, который оформил 4 гола в текущем сезоне. В выездных матчах «Брест» способен удивлять, что доказывает их победа над «Спартой Прага» (2:1).

    Последние матчи «Бреста»:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались. Это добавляет интриги к предстоящему противостоянию.

    Статистика

    «Барселона»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 14
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Забивает в 29 из 30 последних матчей

    «Брест»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Забивает в 4 последних матчах

    Прогноз на матч «Барселона» – «Брест»

    «Барселона» является явным фаворитом, учитывая их сильную атаку и фактор домашнего поля. Однако «Брест» способен создать проблемы благодаря своей настойчивости в атаке. Ожидается результативный матч с преимуществом каталонцев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.30
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.30.

    Прогноз на точный счет

    «Барселона», скорее всего, добьется комфортной победы, однако «Брест» способен забить гол престижа.

    Рекомендация: 4:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 9.00.

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    Где смотреть матч «Барселона» – «Брест»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 26 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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