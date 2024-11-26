26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-2-2-1
1
Пенья
18
Мартин
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
3-2-2-2-1
40
Бизот
70
Лала
5
Шардонне
6
Фернандес
26
Ле Кардинал
21
Айдара
95
Камара
8
Маньетти
19
Сима
23
Думбия
19
Ажорк
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
20
Ольмо
16
Гави
16
Гави
20
Ольмо
8
Педри
21
де Йонг
21
де Йонг
8
Педри
7
Лопес
20
Торре
20
Торре
7
Лопес
6
Фернандес
8
Мартен
8
Мартен
6
Фернандес
19
Ажорк
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
19
Ажорк
95
Камара
21
Февр
21
Февр
95
Камара
23
Думбия
28
Лаж
28
Лаж
23
Думбия
19
Сима
17
Бальде
17
Бальде
19
Сима
Остались в запасе
Барселона
Брест
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Барселона - Брест
4
Всего ударов по воротам
19
2
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
0
Нарушения
8
19
Офсайды
0
6
Количество передач
772
235
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.95
0.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Бреста», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»