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  • «Барселона» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

«Барселона» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

26 ноября 2024, 21:50
Барселона
26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 0
Завершен
Брест
10' Р. Левандовски (П) 66' Д. Ольмо 90+2' Р. Левандовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
11
Рафинья
(К) ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Брест
40
Марко Бизот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
95
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
23
Камори Думбия
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
16
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
2
Guillermo Fernández
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
4-1-2-2-1
1
Пенья
18
Мартин
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
3-2-2-2-1
40
Бизот
70
Лала
5
Шардонне
6
Фернандес
26
Ле Кардинал
21
Айдара
95
Камара
8
Маньетти
19
Сима
23
Думбия
19
Ажорк
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
20
Ольмо
16
Гави
16
Гави
20
Ольмо
8
Педри
21
де Йонг
21
де Йонг
8
Педри
7
Лопес
20
Торре
20
Торре
7
Лопес
6
Фернандес
8
Мартен
8
Мартен
6
Фернандес
19
Ажорк
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
19
Ажорк
95
Камара
21
Февр
21
Февр
95
Камара
23
Думбия
28
Лаж
28
Лаж
23
Думбия
19
Сима
17
Бальде
17
Бальде
19
Сима
Остались в запасе
Барселона
Брест
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Барселона - Брест
4
Всего ударов по воротам
19
2
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
0
Нарушения
8
19
Офсайды
0
6
Количество передач
772
235
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.95
0.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Бреста», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Брест»

«Барселона» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брест Барселона
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