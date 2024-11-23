24 ноября на Центральном стадионе «Гомель» принимает «Славию Мозырь» в рамках 29-го тура Высшей лиги. Хозяева находятся в отличной форме, тогда как гости продолжают бороться за стабильность в своей игре.
«Гомель»
«Гомель» занимает 6-е место с 43 очками и показывает впечатляющие результаты: команда не проигрывает в семи последних матчах. При этом защита играет надежно, пропустив всего два гола за последние пять игр.
Хозяева уверенно чувствуют себя как дома, так и на выезде. Команда стабильно забивает, делая ставку на сбалансированную игру. Важной фигурой в атаке является Максим Скавыш, на которого команда может положиться в сложные моменты.
Последние матчи «Гомеля»:
- «Шахтер» 1:2 «Гомель»
- «Гомель» 0:0 «Ислочь»
- «Витебск» 0:1 «Гомель»
- «Гомель» 1:1 «Днепр Могилев»
- «БАТЭ» 0:1 «Гомель» (товарищеский матч)
«Славия Мозырь»
«Славия Мозырь» идет на 10-м месте с 34 очками. Гости не проигрывают в трех последних матчах, но их игра на выезде оставляет желать лучшего: команда не выигрывает в шести последних гостевых встречах.
Атакующая линия команды во главе с Павлом Чикидой, забившим 8 голов в сезоне, демонстрирует посредственные результаты. За пять последних игр «Славия» забила всего четыре мяча, но оборона остается слабым звеном – шесть пропущенных голов за тот же период.
Последние матчи «Славии Мозырь»:
- «Славия Мозырь» 1:0 «Нафтан»
- «Минск» 1:1 «Славия Мозырь»
- «Славия Мозырь» 0:0 «Сморгонь»
- «Динамо Минск» 2:0 «Славия Мозырь»
- «Славия Мозырь» 2:3 «БАТЭ»
Личные встречи
«Гомель» имеет преимущество в личных встречах, не проигрывая в пяти из семи последних матчей против «Славии Мозырь». Последняя игра между командами в рамках чемпионата завершилась нулевой ничьей. На своем поле «Гомель» стабильно набирает очки в матчах с этим соперником.
Последние встречи:
- «Славия Мозырь» 0:0 «Гомель»
- «Гомель» 1:3 «Славия Мозырь» (товарищеский матч)
- «Гомель» 3:2 «Славия Мозырь»
- «Славия Мозырь» 0:1 «Гомель»
Статистика
«Гомель»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Серия без поражений: 7 матчей
«Славия Мозырь»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия без побед в гостях: 6 матчей
Прогноз на матч «Гомель» – «Славия Мозырь»
«Гомель» выглядит явным фаворитом благодаря стабильной игре в обороне и более качественным результатам в последних матчах. У «Славии» же проблемы как в атаке, так и в защите, особенно на выезде. Хозяева, скорее всего, воспользуются этими слабыми сторонами соперника.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Гомеля» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Гомеля» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом является минимальная победа хозяев.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Гомеля» за коэффициент 6.50.
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