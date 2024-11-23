24 ноября на стадионе «Сан-Мамес» состоится матч 14-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом». Ожидается напряженное противостояние двух команд, которые борются за высокие позиции в турнирной таблице. Обе команды находятся в хорошей форме, и их предыдущие личные встречи показывают равенство сил, что делает предстоящий матч особенно интригующим.
«Атлетик»
«Атлетик» занимает 6-е место в таблице с 20 очками после 13 туров. Команда не проигрывает в 6 последних матчах и играет вничью в 3 последних матчах Ла Лиги. Главная проблема «Атлетика» – отсутствие стабильности в атаке, так как за последние 5 игр команда забила лишь 5 голов. Лучший бомбардир команды – Ойан Сансет, забивший 5 голов в 12 матчах, и именно от него ожидается основная острота в нападении.
С другой стороны, «Атлетик» показывает крепкую оборону, пропустив всего 3 гола в последних 5 матчах. Команда стабильно играет дома и побеждала в 4 последних матчах на своем поле против «Реал Сосьедада». Этот фактор может стать важным в предстоящем матче.
Последние матчи «Атлетика»:
- «Вальядолид» 1:1 «Атлетик»
- «Лудогорец» 1:2 «Атлетик» (Лига Европы)
- «Атлетик» 1:1 «Бетис»
- «Мальорка» 0:0 «Атлетик»
- «Атлетик» 1:0 «Славия» (Лига Европы)
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» занимает 8-е место с 18 очками после 13 туров. Команда одержала важную победу в последнем матче против «Барселоны» (1:0), что придает им уверенности перед встречей с «Атлетиком». Однако в последних 5 матчах «Реал Сосьедад» пропустил 4 гола, что говорит о некоторых проблемах в обороне.
В атаке команда демонстрирует неплохие результаты, забивая 9 голов в последних 5 играх. Андер Барренечеа, лучший бомбардир команды с 3 голами в 13 матчах, активно поддерживает атакующую линию, и от него также можно ожидать остроты в атаке. «Реал Сосьедад» стабильно забивает в гостевых матчах, не проигрывая в 6 из 8 последних встреч на чужих полях.
Последние матчи «Реал Сосьедада»:
- «Хове Эспаньол» 0:5 «Реал Сосьедад» (Кубок)
- «Реал Сосьедад» 1:0 «Барселона»
- «Виктория Пльзень» 2:1 «Реал Сосьедад» (Лига Европы)
- «Севилья» 0:2 «Реал Сосьедад»
- «Реал Сосьедад» 0:2 «Осасуна»
Личные встречи
История личных встреч между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом» говорит о преимуществе хозяев поля. «Атлетик» выиграл 4 последних домашних матча против «Реал Сосьедада», что придает уверенности команде. Тем не менее, «Реал Сосьедад» способен создать проблемы, особенно учитывая их успехи на выезде и высокую результативность в последних матчах.
Последние встречи:
- «Атлетик» 2:1 «Реал Сосьедад»
- «Реал Сосьедад» 3:0 «Атлетик»
- «Атлетик» 2:0 «Реал Сосьедад»
Статистика
«Атлетик»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия без поражений: 6 матчей подряд
- Серия побед дома против «Реал Сосьедада»: 4 матча подряд
«Реал Сосьедад»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия без поражений на выезде: 6 из 8 матчей
Прогноз на матч «Атлетик» – «Реал Сосьедад»
Матч между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом» обещает быть напряженным и богатым на борьбу. «Атлетик» будет стремиться использовать поддержку родных трибун и продолжить успешную серию домашних побед над «Реал Сосьедадом». С другой стороны, «Реал Сосьедад» находится в хорошей форме и показал, что может обыгрывать сильных соперников, как это было в матче с «Барселоной».
Ожидается, что обе команды смогут забить, однако преимущество, скорее всего, будет на стороне «Атлетика», который благодаря поддержке болельщиков и более уверенной игре дома, имеет все шансы на победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Атлетика» или ничья (1X) – коэффициент 1.55
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа хозяев. Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетика» за 8.00.
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