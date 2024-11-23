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    • Прогноз на точный счет матча «Атлетик» – «Реал Сосьедад», Ла Лига, 24 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Атлетик» – «Реал Сосьедад», Ла Лига, 24 ноября 2024 года

    24 ноября на стадионе «Сан-Мамес» состоится матч 14-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом». Ожидается напряженное противостояние двух команд, которые борются за высокие позиции в турнирной таблице. Обе команды находятся в хорошей форме, и их предыдущие личные встречи показывают равенство сил, что делает предстоящий матч особенно интригующим.

    «Атлетик»

    «Атлетик» занимает 6-е место в таблице с 20 очками после 13 туров. Команда не проигрывает в 6 последних матчах и играет вничью в 3 последних матчах Ла Лиги. Главная проблема «Атлетика» – отсутствие стабильности в атаке, так как за последние 5 игр команда забила лишь 5 голов. Лучший бомбардир команды – Ойан Сансет, забивший 5 голов в 12 матчах, и именно от него ожидается основная острота в нападении.

    С другой стороны, «Атлетик» показывает крепкую оборону, пропустив всего 3 гола в последних 5 матчах. Команда стабильно играет дома и побеждала в 4 последних матчах на своем поле против «Реал Сосьедада». Этот фактор может стать важным в предстоящем матче.

    Последние матчи «Атлетика»:

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» занимает 8-е место с 18 очками после 13 туров. Команда одержала важную победу в последнем матче против «Барселоны» (1:0), что придает им уверенности перед встречей с «Атлетиком». Однако в последних 5 матчах «Реал Сосьедад» пропустил 4 гола, что говорит о некоторых проблемах в обороне.

    В атаке команда демонстрирует неплохие результаты, забивая 9 голов в последних 5 играх. Андер Барренечеа, лучший бомбардир команды с 3 голами в 13 матчах, активно поддерживает атакующую линию, и от него также можно ожидать остроты в атаке. «Реал Сосьедад» стабильно забивает в гостевых матчах, не проигрывая в 6 из 8 последних встреч на чужих полях.

    Последние матчи «Реал Сосьедада»:

    Личные встречи

    История личных встреч между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом» говорит о преимуществе хозяев поля. «Атлетик» выиграл 4 последних домашних матча против «Реал Сосьедада», что придает уверенности команде. Тем не менее, «Реал Сосьедад» способен создать проблемы, особенно учитывая их успехи на выезде и высокую результативность в последних матчах.

    Последние встречи:

    • «Атлетик» 2:1 «Реал Сосьедад»
    • «Реал Сосьедад» 3:0 «Атлетик»
    • «Атлетик» 2:0 «Реал Сосьедад»

    Статистика

    «Атлетик»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия без поражений: 6 матчей подряд
    • Серия побед дома против «Реал Сосьедада»: 4 матча подряд

    «Реал Сосьедад»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без поражений на выезде: 6 из 8 матчей

    Прогноз на матч «Атлетик» – «Реал Сосьедад»

    Матч между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом» обещает быть напряженным и богатым на борьбу. «Атлетик» будет стремиться использовать поддержку родных трибун и продолжить успешную серию домашних побед над «Реал Сосьедадом». С другой стороны, «Реал Сосьедад» находится в хорошей форме и показал, что может обыгрывать сильных соперников, как это было в матче с «Барселоной».

    Ожидается, что обе команды смогут забить, однако преимущество, скорее всего, будет на стороне «Атлетика», который благодаря поддержке болельщиков и более уверенной игре дома, имеет все шансы на победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Атлетика» или ничья (1X) – коэффициент 1.55
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа хозяев. Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетика» за 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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