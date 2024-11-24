24.11.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-3-1
13
Агирресабала
17
Бершиче
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
25
Джало
8
Сансет
10
Уильямс
9
Уильямс
3-2-2-3
1
Ремиро
16
Лопес
19
Субельдия
21
Агер
2
Арамбуру
17
Гомес
36
Субименди
24
Сучич
14
Кубо
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
6
Прадос
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
25
Джало
11
Гурусета
11
Гурусета
25
Джало
16
Лопес
3
Муньос
3
Муньос
16
Лопес
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
14
Кубо
10
Мендес
10
Мендес
14
Кубо
7
Барренечеа
23
Бекер
23
Бекер
7
Барренечеа
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
1
Унаи Симон
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
3
4
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
18
9
Офсайды
1
3
Количество передач
313
491
Сейвы
1
3
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Реал Сосьедада», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»