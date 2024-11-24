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  • «Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 21:50
Атлетик
24.11.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
26' О. Сансет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Беньят Прадос
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
11
Йон Магунаселайя
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
4-2-3-1
13
Агирресабала
17
Бершиче
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
25
Джало
8
Сансет
10
Уильямс
9
Уильямс
3-2-2-3
1
Ремиро
16
Лопес
19
Субельдия
21
Агер
2
Арамбуру
17
Гомес
36
Субименди
24
Сучич
14
Кубо
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
6
Прадос
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
25
Джало
11
Гурусета
11
Гурусета
25
Джало
16
Лопес
3
Муньос
3
Муньос
16
Лопес
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
14
Кубо
10
Мендес
10
Мендес
14
Кубо
7
Барренечеа
23
Бекер
23
Бекер
7
Барренечеа
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
1
Унаи Симон
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
3
4
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
18
9
Офсайды
1
3
Количество передач
313
491
Сейвы
1
3
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Реал Сосьедада», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик»«Реал Сосьедад»

Атлетик – Реал Сосьедад матч 24 ноября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Атлетик
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