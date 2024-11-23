В субботу, 23 ноября, в 16-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Локомотив». Матч пройдет в Москве, начало – в 18:00 (мск).

«Спартак»

Команда Деяна Станковича располагается на 5-й строчке в РПЛ, набрав 28 очков. «Спартак» добыл 8 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 25:12.

Последние результаты «Спартака»:

10.11.24 «Спартак» М – «Акрон» – 4:0 РПЛ;

05.11.24 «Спартак» М – «Ростов» – 0:1 Кубок России;

02.11.24 ЦСКА – «Спартак» М – 0:2 РПЛ.

«Локомотив»

«Локомотив» набрал 34 очка и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Михаила Галактионова добыли 11 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 30:18.

Предыдущие результаты «Локомотива»:

Очные встречи

28.09.24 «Локомотив» – «Спартак» – 3:1 РПЛ;

28.04.24 «Спартак» – «Локомотив» – 3:2 РПЛ;

05.11.23 «Локомотив» – «Спартак» – 1:1 РПЛ;

27.02.23 «Спартак» – «Локомотив» – 4:2 Кубок России;

22.02.23 «Локомотив» – «Спартак» – 0:1 Кубок России.

Прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив»

Ожидаем от московского дерби ярких эмоций и большого количества голов. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.82.

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