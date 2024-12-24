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    ЦСКА собирается удержать Рошу до лета

    ЦСКА рассчитывает на защитника Виллиана Рошу и готов рассмотреть только очень крупное предложение о его продаже, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Клуб планирует удержать игрока в своем составе до лета.

    Ранее сообщалось, что Рошей предметно интересуется «Интернасьонал». В агентстве, которое представляет интересы футболиста, подтвердили, что и другие клубы заинтересованы в бразильце.

    • 29-летний Виллиан Роша провел в этом сезоне 19 матчей, отдал 3 передачи.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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