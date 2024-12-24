ЦСКА собирается удержать Рошу до лета

ЦСКА рассчитывает на защитника Виллиана Рошу и готов рассмотреть только очень крупное предложение о его продаже, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Клуб планирует удержать игрока в своем составе до лета.

Ранее сообщалось, что Рошей предметно интересуется «Интернасьонал». В агентстве, которое представляет интересы футболиста, подтвердили, что и другие клубы заинтересованы в бразильце.