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    Глушаков рассказал о деградации российского футбола

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков уверен, что российский футбол становится хуже. Причина – отстранение России от международных соревнований.

    «Конечно, это возможно [возвращение российских команд к международным турнирам в 2025 году]. Я думал, что уже в этом году нас вернут, но что-то, наверное, пошло не так. Надеюсь, нас как можно быстрее вернут на международный уровень: еврокубки, сборная будет играть.

    Это важно, потому что видно, что футбол деградирует, не прогрессируют ни игроки, ни клубы. Мы говорим про «Зенит». Может, как раз их легионерам неинтересно уже играть только в чемпионате России: они выигрывают, насытились, хочется нового вызова. Если появится Лига чемпионов, станет интереснее, чемпионат станет ярче», – сказал Глушаков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1735045222
    Российский футбол полагает, что окончательно деградировал именно сам Глушаков!!!
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