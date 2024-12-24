Гендиректор «Спартака» оценил вероятность ухода Угальде

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможности продажи нападающего Манфреда Угальде.
– По шорт-листам – насколько велики будут перемены в команде?
– Мы ведем работу, готовим варианты, а далее будем работать по ним совместно со спортивным директором.
– В декабре было много инсайдов из европейских медиа о том, что клубы АПЛ готовы купить Угальде. Как на самом деле, есть ли предложения по нему?
– Конкретных предложений нет, но то, что футболист, у которого был хороший отрезок в сезоне, вызывает большой интерес, мы чувствуем, в том числе и по медиа.
– Как оцените вероятность ухода Угальде?
– Я надеюсь, что она минимальна.
- Ранее издание TBR Football сообщило, что Угальде интересен «Арсеналу», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпулю» и другим клубам чемпионата Англии.
- 22-летний форвард провел в этом сезоне 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.