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    Гендиректор «Спартака» оценил вероятность ухода Угальде

    Гендиректор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможности продажи нападающего Манфреда Угальде.

    – По шорт-листам – насколько велики будут перемены в команде?

    – Мы ведем работу, готовим варианты, а далее будем работать по ним совместно со спортивным директором.

    – В декабре было много инсайдов из европейских медиа о том, что клубы АПЛ готовы купить Угальде. Как на самом деле, есть ли предложения по нему?

    – Конкретных предложений нет, но то, что футболист, у которого был хороший отрезок в сезоне, вызывает большой интерес, мы чувствуем, в том числе и по медиа.

    – Как оцените вероятность ухода Угальде?

    – Я надеюсь, что она минимальна.

    • Ранее издание TBR Football сообщило, что Угальде интересен «Арсеналу», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпулю» и другим клубам чемпионата Англии.
    • 22-летний форвард провел в этом сезоне 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    Skull_Boy
    1735036316
    Ну уйдет и что теперь плакать
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    andr45
    1735037685
    Как же вся эта антиспартаковская мразь и в первую очередь ветеринары типа Ловчева, Гладилина,, а также експерты и дикторы глумились над Угальде) А теперь пытаются, как грится, раскачать лодку, причитая о возможном его уходе. Сразу же вспоминаются слова САЛИХОВОЙ: «Не дышите на «Спартак!». Но журналисты и блогеры-диванные экстремисты только выигрывают от зловонной шумихи и слухов, которые команде вредят. Дай им повод – они назначат Червиченко президентом, Смородскую – вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером - Мостового»
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    Plyash
    1735038606
    В первую очередь думаем о золоте,всё остальное чушь собачья.Самому Угальде вся эта гейроповская возня до @изды,ему нравится Спартак и жизнь в Москве,такого волшебного города он ещё не видел.Почитайте его интервью.
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    Литейный 4 (returned)
    1735041395
    Никто его там в Европе нафиг не знают. Кому это чучело там нужен? Гыгыгы
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