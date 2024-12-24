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    Гурцкая определил худшего российского игрока 2024 года

    Агент и блогер Тимур Гурцкая назвал худшего игрока 2024 года в отечественном футболе.

    «Худший игрок года в России? Александр Соболев. Были большие ожидания ввиду заплаченных 10 миллионов евро. Он принес вред «Зениту» и сделал счастливым «Спартак». Одним трансфером ослабил новую команду и усилил бывшую. Легендарный трансфер.

    «Спартак» вынудили продать Соболева, он не собирался. Был долгий торг. Были измотаны все. В итоге все вышло хорошо для «Спартака». Команда стала сильнее с уходом Александра», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • У Соболева в 11 матчах за «Зенит» в РПЛ 0+0.
    • Александр ушел в августе из «Спартака» после 4,5 года в клубе.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Бомбардир»

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