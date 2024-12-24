Гурцкая определил худшего российского игрока 2024 года

Агент и блогер Тимур Гурцкая назвал худшего игрока 2024 года в отечественном футболе.
«Худший игрок года в России? Александр Соболев. Были большие ожидания ввиду заплаченных 10 миллионов евро. Он принес вред «Зениту» и сделал счастливым «Спартак». Одним трансфером ослабил новую команду и усилил бывшую. Легендарный трансфер.
«Спартак» вынудили продать Соболева, он не собирался. Был долгий торг. Были измотаны все. В итоге все вышло хорошо для «Спартака». Команда стала сильнее с уходом Александра», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- У Соболева в 11 матчах за «Зенит» в РПЛ 0+0.
- Александр ушел в августе из «Спартака» после 4,5 года в клубе.
- Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.