Гурцкая определил худшего российского игрока 2024 года

Агент и блогер Тимур Гурцкая назвал худшего игрока 2024 года в отечественном футболе.

«Худший игрок года в России? Александр Соболев. Были большие ожидания ввиду заплаченных 10 миллионов евро. Он принес вред «Зениту» и сделал счастливым «Спартак». Одним трансфером ослабил новую команду и усилил бывшую. Легендарный трансфер.

«Спартак» вынудили продать Соболева, он не собирался. Был долгий торг. Были измотаны все. В итоге все вышло хорошо для «Спартака». Команда стала сильнее с уходом Александра», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.