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    • Агент Барбоза назвал российских тренеров, способных работать в Европе

    Агент Барбоза назвал российских тренеров, способных работать в Европе

    Португальский агент Паулу Барбоза считает, что сразу несколько российских специалистов могли бы работать тренерами за рубежом.

    – Если я правильно понял, я думаю, что, конечно, наиболее талантливые смогли бы работать. Но для этого нужно подготовиться. Надо быть на рынке и работать, чтобы правильно презентовать себя. Я думаю, что есть имена, которые смогли бы работать в Европе.

    – А кто именно смог бы?

    – Я думаю, что наиболее известные в России смогли бы. Я не буду говорить имена. Но скажу так: тренеры, которые работают в «Краснодаре», в «Динамо» и во многих других клубах. Даже российский тренер, который работает в Китае [Слуцкий]. Они могут.

    Иногда нужно, чтобы один начал работать и показал свои способности. Тогда он открывает дороги для других. Этот момент надо тоже преодолеть. В России есть талантливые тренеры.

    – Есть ли интерес к Семаку, например, который выиграл шесть раз подряд чемпионат России?

    – Конечно! Но он должен быть свободен. Чтобы это было реально. Пока это невозможно, потому что он работает в клубе. Но это реально. Почему нет. У него хороший опыт.

    – А игроки, которые раньше выступали в Европе? Например, Карпин играл в «Сельте». Влияет ли этот фактор на выбор тренера в европейских чемпионатах?

    – Естественно. Обращают внимание на то, что они играли, что у них есть образ этого футбола, и, конечно, играют роль их последние результаты в качестве тренеров. Юран, Мостовой, Карпин – потенциальные тренеры в Европе.

    • Сергей Юран возглавлял латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» из Астаны, азребайджанский «Симург» и армянскую «Мику».
    • Леонид Слуцкий был главным тренером английского «Халл Сити» и нидерландского «Витесса».
    • Мура Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах».
    • Валерий Карпин тренировал испанскую «Мальорку».

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (3)
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    ilich55
    1735020903
    Особенно Мостовой- потенциальный тренер в Европе. Только у нас возможна работа никогда не игравшего в футбол тренеришки. В Европе это не прокатывает от слова совсем.
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    Skull_Boy
    1735022144
    Особенно терпила готов, который без папы даже на роль физрука не тянет
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    acor94
    1735022599
    Что значит работать в Европе? В Европе 54 страны. В условной Андорре и мы, диванные эксперты работать может. Это бл теперь какая-то панацея?
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