Агент Барбоза назвал российских тренеров, способных работать в Европе

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что сразу несколько российских специалистов могли бы работать тренерами за рубежом.

– Если я правильно понял, я думаю, что, конечно, наиболее талантливые смогли бы работать. Но для этого нужно подготовиться. Надо быть на рынке и работать, чтобы правильно презентовать себя. Я думаю, что есть имена, которые смогли бы работать в Европе.

– А кто именно смог бы?

– Я думаю, что наиболее известные в России смогли бы. Я не буду говорить имена. Но скажу так: тренеры, которые работают в «Краснодаре», в «Динамо» и во многих других клубах. Даже российский тренер, который работает в Китае [Слуцкий]. Они могут.

Иногда нужно, чтобы один начал работать и показал свои способности. Тогда он открывает дороги для других. Этот момент надо тоже преодолеть. В России есть талантливые тренеры.

– Есть ли интерес к Семаку, например, который выиграл шесть раз подряд чемпионат России?

– Конечно! Но он должен быть свободен. Чтобы это было реально. Пока это невозможно, потому что он работает в клубе. Но это реально. Почему нет. У него хороший опыт.

– А игроки, которые раньше выступали в Европе? Например, Карпин играл в «Сельте». Влияет ли этот фактор на выбор тренера в европейских чемпионатах?

– Естественно. Обращают внимание на то, что они играли, что у них есть образ этого футбола, и, конечно, играют роль их последние результаты в качестве тренеров. Юран, Мостовой, Карпин – потенциальные тренеры в Европе.