Агент Барбоза назвал российских тренеров, способных работать в Европе

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что сразу несколько российских специалистов могли бы работать тренерами за рубежом.
– Если я правильно понял, я думаю, что, конечно, наиболее талантливые смогли бы работать. Но для этого нужно подготовиться. Надо быть на рынке и работать, чтобы правильно презентовать себя. Я думаю, что есть имена, которые смогли бы работать в Европе.
– А кто именно смог бы?
– Я думаю, что наиболее известные в России смогли бы. Я не буду говорить имена. Но скажу так: тренеры, которые работают в «Краснодаре», в «Динамо» и во многих других клубах. Даже российский тренер, который работает в Китае [Слуцкий]. Они могут.
Иногда нужно, чтобы один начал работать и показал свои способности. Тогда он открывает дороги для других. Этот момент надо тоже преодолеть. В России есть талантливые тренеры.
– Есть ли интерес к Семаку, например, который выиграл шесть раз подряд чемпионат России?
– Конечно! Но он должен быть свободен. Чтобы это было реально. Пока это невозможно, потому что он работает в клубе. Но это реально. Почему нет. У него хороший опыт.
– А игроки, которые раньше выступали в Европе? Например, Карпин играл в «Сельте». Влияет ли этот фактор на выбор тренера в европейских чемпионатах?
– Естественно. Обращают внимание на то, что они играли, что у них есть образ этого футбола, и, конечно, играют роль их последние результаты в качестве тренеров. Юран, Мостовой, Карпин – потенциальные тренеры в Европе.
- Сергей Юран возглавлял латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» из Астаны, азребайджанский «Симург» и армянскую «Мику».
- Леонид Слуцкий был главным тренером английского «Халл Сити» и нидерландского «Витесса».
- Мура Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах».
- Валерий Карпин тренировал испанскую «Мальорку».