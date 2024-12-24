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    Глушаков раскритиковал ЦСКА: «Играют непонятно во что»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался об игре ЦСКА в этом сезоне.

    Московский клуб идет на шестом месте в РПЛ, имея на счету 31 очко после 18 туров.

    – Игру ЦСКА вы вообще называли безобразной.

    – На каком они месте идут? На шестом. И какой должен быть комментарий? Мы привыкли, что ЦСКА всегда борется за чемпионство, а сейчас они шестые. Это плохой результат, давайте смотреть объективно. Да, может что-то поменяться, после сборов ЦСКА может набрать, приобрести игроков. Все может быть, но на данный момент ЦСКА играет плохо, нестабильно, непонятно во что. При всем уважении, команда не показывает ничего сверхъестественного. И идет на заслуженном месте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    andr45
    1735045271
    Мерины уже давно более, чем середняки
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    Борис34684
    1735045694
    Ещё один специалист нарисовался не сотрешь.
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