Глушаков раскритиковал ЦСКА: «Играют непонятно во что»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался об игре ЦСКА в этом сезоне.

Московский клуб идет на шестом месте в РПЛ, имея на счету 31 очко после 18 туров.

– Игру ЦСКА вы вообще называли безобразной.

– На каком они месте идут? На шестом. И какой должен быть комментарий? Мы привыкли, что ЦСКА всегда борется за чемпионство, а сейчас они шестые. Это плохой результат, давайте смотреть объективно. Да, может что-то поменяться, после сборов ЦСКА может набрать, приобрести игроков. Все может быть, но на данный момент ЦСКА играет плохо, нестабильно, непонятно во что. При всем уважении, команда не показывает ничего сверхъестественного. И идет на заслуженном месте.