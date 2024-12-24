Нагучев сказал, в чем не прав Карпин в оценке работы комментаторов

Роман Нагучев в разговоре с Тимуром Журавелем высказался о мнении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина про российских футбольных комментаторов.

– Он не прав в интонации. Любая радикализированная интонация превращает разговор в утрированный, который не имеет отношения к самой сути. Карпин прав в том смысле, что порой мы выдаем желаемое за действительное, вместо того, чтобы разобраться в какой-то важной детали.

– То есть комментатор должен быть наррадором?

– Он не должен быть наррадором, но он должен более корректно высказывать какие-то детали, которые имеют отношение к эпизоду, к самой игре, и делать это несколько менее импульсивно, но у нас другой темперамент и, возможно, мы действительно хотим, чтобы футбол был другим.

И как в истории с тобой, когда Валерий Непомнящий сказал: «Передайте Тимуру [Журавелю], что «Томь» не играет в комбинационный футбол», но ты именно так сказал в репортаже.