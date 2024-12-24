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    • Нагучев сказал, в чем не прав Карпин в оценке работы комментаторов

    Нагучев сказал, в чем не прав Карпин в оценке работы комментаторов

    Роман Нагучев в разговоре с Тимуром Журавелем высказался о мнении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина про российских футбольных комментаторов.

    – Он не прав в интонации. Любая радикализированная интонация превращает разговор в утрированный, который не имеет отношения к самой сути. Карпин прав в том смысле, что порой мы выдаем желаемое за действительное, вместо того, чтобы разобраться в какой-то важной детали.

    – То есть комментатор должен быть наррадором?

    – Он не должен быть наррадором, но он должен более корректно высказывать какие-то детали, которые имеют отношение к эпизоду, к самой игре, и делать это несколько менее импульсивно, но у нас другой темперамент и, возможно, мы действительно хотим, чтобы футбол был другим.

    И как в истории с тобой, когда Валерий Непомнящий сказал: «Передайте Тимуру [Журавелю], что «Томь» не играет в комбинационный футбол», но ты именно так сказал в репортаже.

    • Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
    • Также специалист привел в пример работу комментаторов в Испании: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador, который говорит, говорит, говорит».

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    Источник: YouTube-канал Тимура Журавеля

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