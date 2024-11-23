В субботу, 23 ноября, в 16-м туре РПЛ сыграют ЦСКА и «Ростов». Игра состоится в Москве, начало – в 14:15 (мск).

ЦСКА

Команда Марко Николича набрала 27 очков и находится на 6-й позиции в РПЛ. ЦСКА добыл 8 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 24:10.

Последние результаты ЦСКА:

«Ростов»

«Ростов» набрал 17 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Валерия Карпина добыли 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 20:26.

Предыдущие результаты «Ростова»:

Очные встречи

20.07.24 «Ростов» – ЦСКА – 0:0 РПЛ;

12.03.24 ЦСКА – «Ростов» – 2:0 Кубок России;

03.12.23 ЦСКА – «Ростов» – 2:0 РПЛ;

29.11.23 «Ростов» – ЦСКА – 1:1 Кубок России;

24.09.23 «Ростов» – ЦСКА – 3:3 РПЛ.

Прогноз на матч ЦСКА – «Ростов»

ЦСКА успешно играет с «Ростовом» дома, но москвичи в последних матчах сдали и не выглядят неуязвимыми. Полагаем, что гости смогут создать проблемы команде Николича. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.87.

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