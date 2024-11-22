23 ноября на стадионе «Монтиливи» «Жирона» принимает «Эспаньол» в рамках 14-го тура Ла Лиги. Обе команды находятся в нестабильной форме, что делает предстоящий матч интригующим и важным в борьбе за улучшение позиций в турнирной таблице.

«Жирона»

«Жирона» занимает 10-е место с 18 очками после 13 туров. Команда успешно провела последние матчи, включая победу над «Хетафе» (1:0) и результативную игру с «Леганесом» (4:3). Кристиан Стуани, лучший бомбардир команды с 4 голами, остается ключевой фигурой в атаке. Несмотря на нестабильную оборону, «Жирона» демонстрирует высокую результативность, забив 9 голов в последних 5 матчах.

Последние матчи «Жироны»:

«Эспаньол»

«Эспаньол» проводит сложный сезон, занимая 18-е место с 10 очками. Команда проиграла три последних матча Ла Лиги, включая поражения от «Барселоны» (1:3) и «Севильи» (0:2). Несмотря на это, «Эспаньол» забивает стабильно – 8 голов в последних 5 матчах, но пропускает еще больше (10 голов). Хави Пуадо, забивший 4 гола, является главным источником угрозы для соперников.

Последние матчи «Эспаньола»:

Личные встречи

Исторически «Жирона» удачно играет против «Эспаньола», особенно на своем поле, не проигрывая в последних 5 очных матчах. Последняя встреча завершилась вничью (0:0), однако ранее «Жирона» одержала ряд побед.

Последние встречи:

Статистика

«Жирона»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия забитых голов: 3 матча

«Эспаньол»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия поражений: 3 матча

Прогноз на матч «Жирона» – «Эспаньол»

С учетом текущей формы и статистики, «Жирона» выглядит фаворитом, особенно играя на своем поле. «Эспаньол» борется с проблемами в обороне, что делает их уязвимыми перед атакующей мощью хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Жироны» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Жироны» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Ожидается результативный матч с небольшим преимуществом хозяев.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Жироны» за коэффициент 8.00.

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