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    • Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Эспаньол», Ла Лига, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Эспаньол», Ла Лига, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «Монтиливи» «Жирона» принимает «Эспаньол» в рамках 14-го тура Ла Лиги. Обе команды находятся в нестабильной форме, что делает предстоящий матч интригующим и важным в борьбе за улучшение позиций в турнирной таблице.

    «Жирона»

    «Жирона» занимает 10-е место с 18 очками после 13 туров. Команда успешно провела последние матчи, включая победу над «Хетафе» (1:0) и результативную игру с «Леганесом» (4:3). Кристиан Стуани, лучший бомбардир команды с 4 голами, остается ключевой фигурой в атаке. Несмотря на нестабильную оборону, «Жирона» демонстрирует высокую результативность, забив 9 голов в последних 5 матчах.

    Последние матчи «Жироны»:

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» проводит сложный сезон, занимая 18-е место с 10 очками. Команда проиграла три последних матча Ла Лиги, включая поражения от «Барселоны» (1:3) и «Севильи» (0:2). Несмотря на это, «Эспаньол» забивает стабильно – 8 голов в последних 5 матчах, но пропускает еще больше (10 голов). Хави Пуадо, забивший 4 гола, является главным источником угрозы для соперников.

    Последние матчи «Эспаньола»:

    Личные встречи

    Исторически «Жирона» удачно играет против «Эспаньола», особенно на своем поле, не проигрывая в последних 5 очных матчах. Последняя встреча завершилась вничью (0:0), однако ранее «Жирона» одержала ряд побед.

    Последние встречи:

    • «Эспаньол» 0:0 «Жирона» (товарищеский матч)
    • «Жирона» 2:1 «Эспаньол»
    • «Эспаньол» 2:2 «Жирона»

    Статистика

    «Жирона»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия забитых голов: 3 матча

    «Эспаньол»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия поражений: 3 матча

    Прогноз на матч «Жирона» – «Эспаньол»

    С учетом текущей формы и статистики, «Жирона» выглядит фаворитом, особенно играя на своем поле. «Эспаньол» борется с проблемами в обороне, что делает их уязвимыми перед атакующей мощью хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Жироны» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Жироны» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается результативный матч с небольшим преимуществом хозяев.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Жироны» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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