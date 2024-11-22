23 ноября на стадионе «Монтиливи» «Жирона» принимает «Эспаньол» в рамках 14-го тура Ла Лиги. Обе команды находятся в нестабильной форме, что делает предстоящий матч интригующим и важным в борьбе за улучшение позиций в турнирной таблице.
«Жирона»
«Жирона» занимает 10-е место с 18 очками после 13 туров. Команда успешно провела последние матчи, включая победу над «Хетафе» (1:0) и результативную игру с «Леганесом» (4:3). Кристиан Стуани, лучший бомбардир команды с 4 голами, остается ключевой фигурой в атаке. Несмотря на нестабильную оборону, «Жирона» демонстрирует высокую результативность, забив 9 голов в последних 5 матчах.
Последние матчи «Жироны»:
- «Хетафе» 0:1 «Жирона»
- ПСВ 4:0 «Жирона» (Лига чемпионов)
- «Жирона» 4:3 «Леганес»
- «Эстремадура 1924» 0:4 «Жирона» (Кубок)
- «Лас-Пальмас» 1:0 «Жирона»
«Эспаньол»
«Эспаньол» проводит сложный сезон, занимая 18-е место с 10 очками. Команда проиграла три последних матча Ла Лиги, включая поражения от «Барселоны» (1:3) и «Севильи» (0:2). Несмотря на это, «Эспаньол» забивает стабильно – 8 голов в последних 5 матчах, но пропускает еще больше (10 голов). Хави Пуадо, забивший 4 гола, является главным источником угрозы для соперников.
Последние матчи «Эспаньола»:
- «Барселона» 3:1 «Эспаньол»
- «Сан-Тирсо» 0:4 «Эспаньол» (Кубок)
- «Эспаньол» 0:2 «Севилья»
- «Атлетик» 4:1 «Эспаньол»
- «Эспаньол» 2:1 «Мальорка»
Личные встречи
Исторически «Жирона» удачно играет против «Эспаньола», особенно на своем поле, не проигрывая в последних 5 очных матчах. Последняя встреча завершилась вничью (0:0), однако ранее «Жирона» одержала ряд побед.
Последние встречи:
- «Эспаньол» 0:0 «Жирона» (товарищеский матч)
- «Жирона» 2:1 «Эспаньол»
- «Эспаньол» 2:2 «Жирона»
Статистика
«Жирона»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия забитых голов: 3 матча
«Эспаньол»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Серия поражений: 3 матча
Прогноз на матч «Жирона» – «Эспаньол»
С учетом текущей формы и статистики, «Жирона» выглядит фаворитом, особенно играя на своем поле. «Эспаньол» борется с проблемами в обороне, что делает их уязвимыми перед атакующей мощью хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Жироны» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Победа «Жироны» за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
Ожидается результативный матч с небольшим преимуществом хозяев.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Жироны» за коэффициент 8.00.
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