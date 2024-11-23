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Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Эспаньола», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Эспаньол»