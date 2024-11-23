23.11.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
3-2-2-2-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
17
Блинд
22
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
6
ван де Бек
21
Ромеу
17
Хиль
22
Асприлья
28
Миовски
4-2-1-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
23
Техеро
21
Гомес
33
Крал
20
Ромеро
26
Бауса
17
Каррерас
7
Пуадо
9
Велис
6
ван де Бек
23
Мартин
23
Мартин
6
ван де Бек
17
Хиль
7
Данжума
7
Данжума
17
Хиль
22
Асприлья
11
Цыганков
11
Цыганков
22
Асприлья
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
20
Ромеро
5
Оливан
5
Оливан
20
Ромеро
21
Гомес
15
Кумбула
15
Кумбула
21
Гомес
26
Бауса
18
Агуадо
18
Агуадо
26
Бауса
23
Техеро
10
Лосано
10
Лосано
23
Техеро
9
Велис
7
Кардона
7
Кардона
9
Велис
Остались в запасе
Жирона
Эспаньол
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
10
Min-su Kim
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
14
Джастин Смит
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
10
Min-su Kim
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
14
Джастин Смит
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Жирона - Эспаньол
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
4
19
Количество передач
773
236
Сейвы
0
1
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
3.36
0.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Эспаньола», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 20:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»