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  • «Жирона» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Жирона» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 19:20
Жирона
23.11.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
4 : 1
Завершен
Эспаньол
4' Б. Хиль 16' Б. Миовски 21' Б. Миовски 27' Л. Крейчи
55' Х. Пуадо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
21
Серхи Гомес
(К) ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
26
Рафел Бауса
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
16
Сильви Клуа
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
23
Иван Мартин
АП
36
Рикард Артеро
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
10
Min-su Kim
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
17
Блинд
22
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
6
ван де Бек
21
Ромеу
17
Хиль
22
Асприлья
28
Миовски
4-2-1-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
23
Техеро
21
Гомес
33
Крал
20
Ромеро
26
Бауса
17
Каррерас
7
Пуадо
9
Велис
6
ван де Бек
23
Мартин
23
Мартин
6
ван де Бек
17
Хиль
7
Данжума
7
Данжума
17
Хиль
22
Асприлья
11
Цыганков
11
Цыганков
22
Асприлья
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
20
Ромеро
5
Оливан
5
Оливан
20
Ромеро
21
Гомес
15
Кумбула
15
Кумбула
21
Гомес
26
Бауса
18
Агуадо
18
Агуадо
26
Бауса
23
Техеро
10
Лосано
10
Лосано
23
Техеро
9
Велис
7
Кардона
7
Кардона
9
Велис
Остались в запасе
Жирона
Эспаньол
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
10
Min-su Kim
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
14
Джастин Смит
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
10
Min-su Kim
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
14
Джастин Смит
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Жирона - Эспаньол
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
4
19
Количество передач
773
236
Сейвы
0
1
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
3.36
0.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Эспаньола», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона»«Эспаньол»

«Жирона» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Жирона
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