23 ноября на стадионе «Метрополитано» «Атлетико» принимает «Алавес» в рамках 14-го тура Ла Лиги. «Атлетико» выглядит фаворитом благодаря текущей форме и стабильной игре в обороне.
«Атлетико»
«Атлетико» занимает 3-е место с 26 очками после 13 туров и демонстрирует отличную форму. Команда уверенно играет в защите, пропустив всего 2 гола в последних 5 матчах. Лидер атаки Хулиан Альварес забил 7 голов в 18 матчах. Домашний стадион «Атлетико» традиционно является их крепостью: команда побеждает в 4 последних играх и демонстрирует стабильную результативность.
Последние матчи «Атлетико»:
- «Мальорка» 0:1 «Атлетико»
- «ПСЖ» 2:1 «Атлетико»
- «Атлетико» 2:0 «Лас-Пальмас»
- «Вик» 0:2 «Атлетико»
- «Бетис» 1:0 «Атлетико»
«Алавес»
«Алавес» находится в нижней части таблицы, занимая 15-е место с 13 очками. Команда нестабильна, особенно на выезде, где проиграла 5 последних матчей. Несмотря на слабую атаку (4 гола в последних 5 играх), игроки стараются компенсировать это усилиями в обороне. Тони Мартинес – лучший бомбардир команды с 3 голами в 11 матчах, но он не способен в одиночку вытянуть команду из кризиса.
Последние матчи «Алавеса»:
- «Вильярреал» 3:0 «Алавес»
- «Алавес» 1:0 «Мальорка»
- «Компостела» 0:1 «Алавес»
- «Райо Вальекано» 1:0 «Алавес»
- «Алавес» 2:3 «Вальядолид»
Личные встречи
В очных матчах «Атлетико» имеет явное преимущество, выиграв 6 из последних 7 встреч на своeм поле. Однако в последней игре «Алавес» неожиданно победил у себя дома (2:0), что добавляет интриги в предстоящий матч.
Последние встречи:
- «Алавес» 2:0 «Атлетико»
- «Атлетико» 2:1 «Алавес»
- «Атлетико» 4:1 «Алавес»
Статистика
«Атлетико»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Серия побед: 4 матча
«Алавес»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия поражений на выезде: 5 матчей
Прогноз на матч «Атлетико» – «Алавес»
«Атлетико» выглядит явным фаворитом и должен одержать уверенную победу благодаря мощной атаке и надeжной обороне. «Алавес» постарается сыграть на контратаках, но их текущая форма оставляет мало шансов на успех.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Атлетико» – коэффициент 1.40
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- «Атлетико» победит с разницей в 2 гола – коэффициент 2.50
Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 1.40.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным счeтом.
Рекомендация: 2:0 в пользу «Атлетико» за коэффициент 7.00.
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