23 ноября на стадионе «Метрополитано» «Атлетико» принимает «Алавес» в рамках 14-го тура Ла Лиги. «Атлетико» выглядит фаворитом благодаря текущей форме и стабильной игре в обороне.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает 3-е место с 26 очками после 13 туров и демонстрирует отличную форму. Команда уверенно играет в защите, пропустив всего 2 гола в последних 5 матчах. Лидер атаки Хулиан Альварес забил 7 голов в 18 матчах. Домашний стадион «Атлетико» традиционно является их крепостью: команда побеждает в 4 последних играх и демонстрирует стабильную результативность.

Последние матчи «Атлетико»:

«Алавес»

«Алавес» находится в нижней части таблицы, занимая 15-е место с 13 очками. Команда нестабильна, особенно на выезде, где проиграла 5 последних матчей. Несмотря на слабую атаку (4 гола в последних 5 играх), игроки стараются компенсировать это усилиями в обороне. Тони Мартинес – лучший бомбардир команды с 3 голами в 11 матчах, но он не способен в одиночку вытянуть команду из кризиса.

Последние матчи «Алавеса»:

Личные встречи

В очных матчах «Атлетико» имеет явное преимущество, выиграв 6 из последних 7 встреч на своeм поле. Однако в последней игре «Алавес» неожиданно победил у себя дома (2:0), что добавляет интриги в предстоящий матч.

Последние встречи:

Статистика

«Атлетико»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия побед: 4 матча

«Алавес»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия поражений на выезде: 5 матчей

Прогноз на матч «Атлетико» – «Алавес»

«Атлетико» выглядит явным фаворитом и должен одержать уверенную победу благодаря мощной атаке и надeжной обороне. «Алавес» постарается сыграть на контратаках, но их текущая форма оставляет мало шансов на успех.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атлетико» – коэффициент 1.40

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

«Атлетико» победит с разницей в 2 гола – коэффициент 2.50

Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 1.40.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным счeтом.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Атлетико» за коэффициент 7.00.

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