23.11.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-4-2-1
13
Облак
22
Галан
2
Лангле
3
Аспиликуэта
27
Витсель
8
Барриос
6
Коке
14
Льоренте
16
Лино
10
Корреа
7
Гризманн
4-3-1-2
1
Сивера
14
Теналья
5
Абкар
15
Моуриньо
3
Санчес
8
Бланко
18
Гуриди
6
Гевара
7
Висенте
19
Кике
77
Мартин
16
Лино
7
Де Пауль
7
Де Пауль
16
Лино
14
Льоренте
20
Симеоне
20
Симеоне
14
Льоренте
6
Коке
17
Рикельме
17
Рикельме
6
Коке
22
Галан
9
Серлот
9
Серлот
22
Галан
10
Корреа
19
Альварес
19
Альварес
10
Корреа
18
Гуриди
24
Диарра
24
Диарра
18
Гуриди
15
Моуриньо
15
Седлар
15
Седлар
15
Моуриньо
77
Мартин
17
Конечны
17
Конечны
77
Мартин
3
Санчес
19
Стоичков
19
Стоичков
3
Санчес
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
Остались в запасе
Атлетико
Алавес
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетико - Алавес
4
4
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
0
Нарушения
18
19
Офсайды
3
2
Количество передач
583
259
Сейвы
0
6
Точность передач %
85
67
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Алавеса», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»