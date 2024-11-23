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  • «Атлетико» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Атлетико» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 17:05
Атлетико
23.11.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
76' А. Гризманн (П) 86' А. Серлот
7' Х. Гуриди (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
(К) ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Стоичков
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-4-2-1
13
Облак
22
Галан
2
Лангле
3
Аспиликуэта
27
Витсель
8
Барриос
6
Коке
14
Льоренте
16
Лино
10
Корреа
7
Гризманн
4-3-1-2
1
Сивера
14
Теналья
5
Абкар
15
Моуриньо
3
Санчес
8
Бланко
18
Гуриди
6
Гевара
7
Висенте
19
Кике
77
Мартин
16
Лино
7
Де Пауль
7
Де Пауль
16
Лино
14
Льоренте
20
Симеоне
20
Симеоне
14
Льоренте
6
Коке
17
Рикельме
17
Рикельме
6
Коке
22
Галан
9
Серлот
9
Серлот
22
Галан
10
Корреа
19
Альварес
19
Альварес
10
Корреа
18
Гуриди
24
Диарра
24
Диарра
18
Гуриди
15
Моуриньо
15
Седлар
15
Седлар
15
Моуриньо
77
Мартин
17
Конечны
17
Конечны
77
Мартин
3
Санчес
19
Стоичков
19
Стоичков
3
Санчес
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
Остались в запасе
Атлетико
Алавес
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетико - Алавес
4
4
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
0
Нарушения
18
19
Офсайды
3
2
Количество передач
583
259
Сейвы
0
6
Точность передач %
85
67
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Алавеса», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Алавес»

«Атлетико» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Атлетико
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