23 ноября на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» примет «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура Премьер-лиги. Обе команды стремятся к стабильным результатам, что делает этот матч важным для турнирных амбиций.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает 4-е место с 19 очками, но находится в непростом положении, не выигрывая уже четыре матча подряд. Команда забивает в среднем 1.2 гола за игру, но также регулярно пропускает, что снижает шансы на стабильный успех. На домашнем поле «Арсенал» традиционно силен, не проигрывая в 9 последних играх.

Главным фактором успеха остается качественная игра в атаке, но защита требует внимания, так как команда пропустила в 7 последних матчах Премьер-лиги.

Последние матчи «Арсенала»:

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» делит с «Арсеналом» 19 очков, но занимает 5-е место из-за разницы мячей. Команда стабильно забивает, отличившись в 5 последних матчах подряд. Главная ударная сила – Крис Вуд, который забил 8 голов в 11 матчах.

На выезде «Форест» показывает достойные результаты, не проигрывая в 6 последних матчах. Тем не менее, команда имеет слабые места в обороне, пропуская в среднем 1 гол за игру в последних матчах.

Последние матчи «Ноттингем Фореста»:

Личные встречи

В последних матчах между этими командами преимущество было на стороне «Арсенала», особенно дома. В последних пяти встречах на «Эмирейтс» хозяева неизменно побеждали, демонстрируя превосходство в классе.

Последние встречи:

«Ноттингем Форест» 1:2 «Арсенал»

«Арсенал» 2:1 «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» 1:0 «Арсенал»

«Арсенал» 5:0 «Ноттингем Форест»

Статистика

«Арсенал»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без побед: 4 матча подряд

«Ноттингем Форест»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия забитых голов: 5 матчей подряд

Прогноз на матч «Арсенал» – «Ноттингем Форест»

Матч обещает быть напряженным, с шансами обеих команд на успех. «Арсенал» будет использовать фактор домашнего поля, чтобы взять три очка, но атака «Ноттингем Фореста» способна создать проблемы даже сильным соперникам.

Рекомендации для ставок:

Победа «Арсенала» – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Арсенала» за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – напряженная победа хозяев с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Арсенала» за 8.50.

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