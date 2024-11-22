Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Ноттингем Форест», Премьер-лига Англии, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Ноттингем Форест», Премьер-лига Англии, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» примет «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура Премьер-лиги. Обе команды стремятся к стабильным результатам, что делает этот матч важным для турнирных амбиций.

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает 4-е место с 19 очками, но находится в непростом положении, не выигрывая уже четыре матча подряд. Команда забивает в среднем 1.2 гола за игру, но также регулярно пропускает, что снижает шансы на стабильный успех. На домашнем поле «Арсенал» традиционно силен, не проигрывая в 9 последних играх.

    Главным фактором успеха остается качественная игра в атаке, но защита требует внимания, так как команда пропустила в 7 последних матчах Премьер-лиги.

    Последние матчи «Арсенала»:

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» делит с «Арсеналом» 19 очков, но занимает 5-е место из-за разницы мячей. Команда стабильно забивает, отличившись в 5 последних матчах подряд. Главная ударная сила – Крис Вуд, который забил 8 голов в 11 матчах.

    На выезде «Форест» показывает достойные результаты, не проигрывая в 6 последних матчах. Тем не менее, команда имеет слабые места в обороне, пропуская в среднем 1 гол за игру в последних матчах.

    Последние матчи «Ноттингем Фореста»:

    Личные встречи

    В последних матчах между этими командами преимущество было на стороне «Арсенала», особенно дома. В последних пяти встречах на «Эмирейтс» хозяева неизменно побеждали, демонстрируя превосходство в классе.

    Последние встречи:

    • «Ноттингем Форест» 1:2 «Арсенал»
    • «Арсенал» 2:1 «Ноттингем Форест»
    • «Ноттингем Форест» 1:0 «Арсенал»
    • «Арсенал» 5:0 «Ноттингем Форест»

    Статистика

    «Арсенал»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без побед: 4 матча подряд

    «Ноттингем Форест»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия забитых голов: 5 матчей подряд

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Ноттингем Форест»

    Матч обещает быть напряженным, с шансами обеих команд на успех. «Арсенал» будет использовать фактор домашнего поля, чтобы взять три очка, но атака «Ноттингем Фореста» способна создать проблемы даже сильным соперникам.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Арсенала» – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Арсенала» за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – напряженная победа хозяев с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Арсенала» за 8.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 