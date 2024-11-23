23.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-2-3-1
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
21
Жоржиньо
23
Мерино
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
4-3-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
11
Алекс Морено
22
Йетс
8
Домингес
30
Уорд-Проус
7
Хадсон-Одои
19
Эланга
14
Авонийи
33
Калафьори
47
Зинченко
47
Зинченко
33
Калафьори
12
Тимбер
4
Кивиор
4
Кивиор
12
Тимбер
21
Жоржиньо
18
Парти
18
Парти
21
Жоржиньо
8
Эдегор
18
Нванери
18
Нванери
8
Эдегор
7
Сака
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Сака
11
Алекс Морено
3
Уильямс
3
Уильямс
11
Алекс Морено
8
Домингес
19
Соса
19
Соса
8
Домингес
19
Эланга
20
Силва
20
Силва
19
Эланга
14
Авонийи
9
Вуд
9
Вуд
14
Авонийи
Остались в запасе
Арсенал
Ноттингем Форест
33
Нето
ВР
41
Деклан Райс
ОП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
33
Нето
ВР
41
Деклан Райс
ОП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Арсенал - Ноттингем Форест
3
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
10
11
Офсайды
4
2
Количество передач
591
290
Сейвы
0
3
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ноттингем Форест», 12-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ноттингем Форест»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «SportCast».
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Источник: «Бомбардир»