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  • «Арсенал» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Арсенал» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 16:50
Арсенал
23.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
15' Б. Сака 52' Т. Парти 86' И. Нванери
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
22
Райан Йетс
(К) ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Арсенал
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Рамон Соса
ЛВ
20
Жота Силва
ЛВ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-2-3-1
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
21
Жоржиньо
23
Мерино
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
4-3-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
11
Алекс Морено
22
Йетс
8
Домингес
30
Уорд-Проус
7
Хадсон-Одои
19
Эланга
14
Авонийи
33
Калафьори
47
Зинченко
47
Зинченко
33
Калафьори
12
Тимбер
4
Кивиор
4
Кивиор
12
Тимбер
21
Жоржиньо
18
Парти
18
Парти
21
Жоржиньо
8
Эдегор
18
Нванери
18
Нванери
8
Эдегор
7
Сака
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Сака
11
Алекс Морено
3
Уильямс
3
Уильямс
11
Алекс Морено
8
Домингес
19
Соса
19
Соса
8
Домингес
19
Эланга
20
Силва
20
Силва
19
Эланга
14
Авонийи
9
Вуд
9
Вуд
14
Авонийи
Остались в запасе
Арсенал
Ноттингем Форест
33
Нето
ВР
41
Деклан Райс
ОП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
33
Нето
ВР
41
Деклан Райс
ОП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Арсенал - Ноттингем Форест
3
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
10
11
Офсайды
4
2
Количество передач
591
290
Сейвы
0
3
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ноттингем Форест», 12-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ноттингем Форест»

«Арсенал» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Арсенал
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