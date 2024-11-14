15 ноября на стадионе «Паркен» в Копенгагене сборная Дании примет Испанию в пятом туре Лиги наций. Этот матч станет ключевым в борьбе за первое место в группе, ведь обе команды показывают сильные результаты и имеют свои преимущества.

Дания

Дания занимает второе место в группе с 7 очками, проигрывая лишь Испании, и демонстрирует достойный уровень игры, особенно на домашнем поле, где команда не проигрывает в 16 матчах подряд. В последних пяти играх датчане забили шесть голов и пропустили пять, поддерживая стабильную атаку и уверенную оборону. Лучший бомбардир Йоаким Мэле, забивший 7 голов в 28 матчах, может стать ключевой фигурой, особенно в поддержке командных атак.

Однако в октябрьской встрече с Испанией Дания потерпела поражение 0:1, что указывает на трудности в преодолении организованной обороны испанцев. Несмотря на это, команда нацелена на борьбу и воспользуется преимуществом домашнего поля для создания давления на соперника.

Последние матчи Дании:

Швейцария 2:2 Дания

Испания 1:0 Дания

Дания 2:0 Сербия

Дания 2:0 Швейцария

Германия 2:0 Дания

Испания

Испания возглавляет группу с 10 очками после четырех туров. Команда показывает стабильные результаты, побеждая в последних трех матчах и не пропуская голов. В пяти последних встречах испанцы забили 10 голов (в среднем 2 за игру) и пропустили всего два, что говорит о высоком уровне как в атаке, так и в защите. Альваро Мората, лучший бомбардир команды с 12 голами в 30 матчах, остается опасным нападающим и будет ключевым игроком в линии нападения.

Испания уверенно чувствует себя и в играх против Дании: в последних пяти очных встречах они неизменно одерживали победы. В прошлом матче Лиги наций они победили датчан с минимальным счетом 1:0, что может говорить о тактическом превосходстве и высоком уровне дисциплины в защите.

Последние матчи Испании:

Испания 3:0 Сербия

Испания 1:0 Дания

Швейцария 1:4 Испания

Сербия 0:0 Испания

Испания 2:1 Англия

Личные встречи

Испания имеет существенное преимущество в очных встречах, выиграв последние пять матчей против Дании. Последний поединок между ними, состоявшийся в октябре, завершился минимальной победой Испании 1:0. Испанцы традиционно надежно играют против Дании, что дает им определенное психологическое преимущество. Дания, несмотря на домашнее преимущество, будет испытывать давление в попытке переломить тенденцию неудач в матчах с Испанией.

Статистика

Дания

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений дома: 16 матчей

Испания

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Испания побеждает в 3 последних матчах

Прогноз на матч Дания – Испания

Испания демонстрирует высокую стабильность и имеет ощутимое преимущество в недавних матчах против Дании. На данный момент у испанцев более организованная оборона и результативное нападение, что дает им преимущество в игре против датчан. Дания, с учетом своего домашнего преимущества и хорошей серии на своем поле, постарается навязать сопернику борьбу, однако Испания остается фаворитом благодаря надежной защите и тактической гибкости.

Рекомендации для ставок:

Победа Испании – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа Испании за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом представляется победа Испании с минимальным счетом 1:0.

Рекомендация: 1:0 в пользу Испании за коэффициент 6.50.

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