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  • Дания – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

Дания – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

15 ноября 2024, 21:35
Дания
15.11.2024, пятница, 22:45
Лига наций, группа A4, 5 тур
1 : 2
Завершен
Испания
84' Г. Исаксен
15' М. Оярсабаль 58' А. Перес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
20
Альберт Гренбек
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Испания
1
Давид Райя
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
18
Мартин Субименди
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
9
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Мортен Френдруп
ЦП
8
Густав Исаксен
ПП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
18
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
16
Марк Касадо
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Педри
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
3
Саму Омородион
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
5
Кристиансен
2
Андерсен
3
Вестергор
18
Бах
21
Юльманн
23
Хейбьерг
15
Нергор
20
Гренбек
10
Эриксен
9
Хойлунд
4-2-3-1
1
Райя
12
Порро
14
Ляпорт
4
Вивиан
22
Кукурелья
18
Субименди
6
Мерино
21
Оярсабаль
10
Ольмо
15
Баэна
9
Перес
5
Кристиансен
17
Доргу
17
Доргу
5
Кристиансен
20
Гренбек
8
Исаксен
8
Исаксен
20
Гренбек
15
Нергор
14
Дамсгор
14
Дамсгор
15
Нергор
10
Эриксен
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
10
Эриксен
9
Хойлунд
12
Дольберг
12
Дольберг
9
Хойлунд
18
Субименди
16
Касадо
16
Касадо
18
Субименди
15
Баэна
8
Руис
8
Руис
15
Баэна
6
Мерино
20
Педри
20
Педри
6
Мерино
10
Ольмо
17
Уильямс
17
Уильямс
10
Ольмо
9
Перес
7
Мората
7
Мората
9
Перес
Остались в запасе
Дания
Испания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
18
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
11
Йереми Пино
ПВ
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Остались в запасе
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
18
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
11
Йереми Пино
ПВ
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Дания - Испания
4
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
8
17
Офсайды
1
0
Количество передач
461
531
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча Дания против Испании, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 15 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Испания

Дания – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Испания Дания
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