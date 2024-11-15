15.11.2024, пятница, 22:45
Лига наций, группа A4, 5 тур
Лига наций, группа A4, 5 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Дания
Дания
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
5
Кристиансен
2
Андерсен
3
Вестергор
18
Бах
21
Юльманн
23
Хейбьерг
15
Нергор
20
Гренбек
10
Эриксен
9
Хойлунд
4-2-3-1
1
Райя
12
Порро
14
Ляпорт
4
Вивиан
22
Кукурелья
18
Субименди
6
Мерино
21
Оярсабаль
10
Ольмо
15
Баэна
9
Перес
5
Кристиансен
17
Доргу
17
Доргу
5
Кристиансен
20
Гренбек
8
Исаксен
8
Исаксен
20
Гренбек
15
Нергор
14
Дамсгор
14
Дамсгор
15
Нергор
10
Эриксен
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
10
Эриксен
9
Хойлунд
12
Дольберг
12
Дольберг
9
Хойлунд
18
Субименди
16
Касадо
16
Касадо
18
Субименди
15
Баэна
8
Руис
8
Руис
15
Баэна
6
Мерино
20
Педри
20
Педри
6
Мерино
10
Ольмо
17
Уильямс
17
Уильямс
10
Ольмо
9
Перес
7
Мората
7
Мората
9
Перес
Остались в запасе
Дания
Испания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
18
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
11
Йереми Пино
ПВ
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Остались в запасе
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
18
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
11
Йереми Пино
ПВ
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Дания - Испания
4
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
8
17
Офсайды
1
0
Количество передач
461
531
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча Дания против Испании, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 15 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Испания
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»