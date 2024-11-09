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    • Прогноз на матч «Шахтер» Солигорск – «Гомель», Беларусь, Высшая лига, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на матч «Шахтер» Солигорск – «Гомель», Беларусь, Высшая лига, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «Строитель» в Солигорске «Шахтер» Солигорск встретится с «Гомелем» в рамках 28-го тура Высшей лиги Беларуси. Игра обещает быть напряженной, учитывая турнирные положения команд и текущую форму.

    «Шахтер» Солигорск

    «Шахтер Солигорск» находится в сложном положении, занимая 16-е место с двумя очками. Команда не выигрывает уже восемь матчей, что отразилось на ее позиции в таблице. Несмотря на то что в последних четырех матчах «Шахтер» стабильно забивает, команда показывает слабую результативность – всего один гол за последние пять игр. Лучшая атакующая сила команды – Денис Ковалевич, с пятью голами в сезоне, однако нападению явно не хватает поддержки. Пропуская в среднем 1.40 гола за матч, команда также испытывает трудности в обороне.

    Последние матчи «Шахтера» Солигорск:

    «Гомель»

    «Гомель» находится в лучшей форме и занимает шестое место с 40 очками. Команда не проигрывает уже в шести матчах и имеет в среднем 0.60 пропущенных голов за игру, что свидетельствует о стабильной обороне. В последних пяти играх «Гомель» забил пять голов, что позволяет рассчитывать на результативность. Команда выглядит более уверенно в сравнении с соперником и сможет оказывать давление на ослабленную оборону «Шахтера».

    Последние матчи «Гомеля»:

    Личные встречи

    «Шахтер Солигорск» обычно выступает удачно против «Гомеля», не проигрывая в шести из восьми последних очных встреч. Последняя игра между командами завершилась в пользу «Шахтера» со счетом 2:1. Однако на текущий момент «Гомель» находится в более выгодной форме и готов бороться за очки.

    Последние встречи:

    • «Гомель» 1:2 «Шахтер Солигорск»
    • «Гомель» 3:2 «Шахтер Солигорск»
    • «Шахтер Солигорск» 1:1 «Гомель»

    Статистика

    «Шахтер» Солигорск

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 1
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия без побед: 8 матчей

    «Гомель»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия без поражений: 6 матчей

    Прогноз на матч «Шахтер» Солигорск – «Гомель»

    На данный момент «Гомель» выглядит фаворитом, благодаря хорошей форме и стабильной обороне. «Шахтер Солигорск» столкнулся с трудностями в нападении, забив всего один мяч за пять последних матчей. Скорее всего, гости будут доминировать в этой встрече, и вероятен исход, в котором «Гомель» сможет выиграть с минимальным преимуществом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Гомеля» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Гомеля» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Гомеля» со счетом 1:0.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Гомеля» за коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 13:16
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