10 ноября на стадионе «Строитель» в Солигорске «Шахтер» Солигорск встретится с «Гомелем» в рамках 28-го тура Высшей лиги Беларуси. Игра обещает быть напряженной, учитывая турнирные положения команд и текущую форму.
«Шахтер» Солигорск
«Шахтер Солигорск» находится в сложном положении, занимая 16-е место с двумя очками. Команда не выигрывает уже восемь матчей, что отразилось на ее позиции в таблице. Несмотря на то что в последних четырех матчах «Шахтер» стабильно забивает, команда показывает слабую результативность – всего один гол за последние пять игр. Лучшая атакующая сила команды – Денис Ковалевич, с пятью голами в сезоне, однако нападению явно не хватает поддержки. Пропуская в среднем 1.40 гола за матч, команда также испытывает трудности в обороне.
Последние матчи «Шахтера» Солигорск:
- «Нафтан» 0:0 «Шахтер Солигорск»
- «Шахтер Солигорск» 0:1 «Минск»
- «Сморгонь» 2:0 «Шахтер Солигорск»
- «Шахтер Солигорск» 0:3 «Динамо Минск»
- «БАТЭ» 1:1 «Шахтер Солигорск»
«Гомель»
«Гомель» находится в лучшей форме и занимает шестое место с 40 очками. Команда не проигрывает уже в шести матчах и имеет в среднем 0.60 пропущенных голов за игру, что свидетельствует о стабильной обороне. В последних пяти играх «Гомель» забил пять голов, что позволяет рассчитывать на результативность. Команда выглядит более уверенно в сравнении с соперником и сможет оказывать давление на ослабленную оборону «Шахтера».
Последние матчи «Гомеля»:
- «Гомель» 0:0 «Ислочь»
- «Витебск» 0:1 «Гомель»
- «Гомель» 1:1 «Днепр Могилев»
- «БАТЭ» 0:1 «Гомель» (товарищеский матч)
- «Торпедо-БелАЗ» 2:2 «Гомель»
Личные встречи
«Шахтер Солигорск» обычно выступает удачно против «Гомеля», не проигрывая в шести из восьми последних очных встреч. Последняя игра между командами завершилась в пользу «Шахтера» со счетом 2:1. Однако на текущий момент «Гомель» находится в более выгодной форме и готов бороться за очки.
Последние встречи:
- «Гомель» 1:2 «Шахтер Солигорск»
- «Гомель» 3:2 «Шахтер Солигорск»
- «Шахтер Солигорск» 1:1 «Гомель»
Статистика
«Шахтер» Солигорск
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 1
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия без побед: 8 матчей
«Гомель»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия без поражений: 6 матчей
Прогноз на матч «Шахтер» Солигорск – «Гомель»
На данный момент «Гомель» выглядит фаворитом, благодаря хорошей форме и стабильной обороне. «Шахтер Солигорск» столкнулся с трудностями в нападении, забив всего один мяч за пять последних матчей. Скорее всего, гости будут доминировать в этой встрече, и вероятен исход, в котором «Гомель» сможет выиграть с минимальным преимуществом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Гомеля» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Гомеля» за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа «Гомеля» со счетом 1:0.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Гомеля» за коэффициент 7.50.
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