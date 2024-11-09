10 ноября на стадионе «Строитель» в Солигорске «Шахтер» Солигорск встретится с «Гомелем» в рамках 28-го тура Высшей лиги Беларуси. Игра обещает быть напряженной, учитывая турнирные положения команд и текущую форму.

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер Солигорск» находится в сложном положении, занимая 16-е место с двумя очками. Команда не выигрывает уже восемь матчей, что отразилось на ее позиции в таблице. Несмотря на то что в последних четырех матчах «Шахтер» стабильно забивает, команда показывает слабую результативность – всего один гол за последние пять игр. Лучшая атакующая сила команды – Денис Ковалевич, с пятью голами в сезоне, однако нападению явно не хватает поддержки. Пропуская в среднем 1.40 гола за матч, команда также испытывает трудности в обороне.

Последние матчи «Шахтера» Солигорск:

«Гомель»

«Гомель» находится в лучшей форме и занимает шестое место с 40 очками. Команда не проигрывает уже в шести матчах и имеет в среднем 0.60 пропущенных голов за игру, что свидетельствует о стабильной обороне. В последних пяти играх «Гомель» забил пять голов, что позволяет рассчитывать на результативность. Команда выглядит более уверенно в сравнении с соперником и сможет оказывать давление на ослабленную оборону «Шахтера».

Последние матчи «Гомеля»:

Личные встречи

«Шахтер Солигорск» обычно выступает удачно против «Гомеля», не проигрывая в шести из восьми последних очных встреч. Последняя игра между командами завершилась в пользу «Шахтера» со счетом 2:1. Однако на текущий момент «Гомель» находится в более выгодной форме и готов бороться за очки.

Последние встречи:

«Гомель» 1:2 «Шахтер Солигорск»

«Гомель» 3:2 «Шахтер Солигорск»

«Шахтер Солигорск» 1:1 «Гомель»

Статистика

«Шахтер» Солигорск

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 1

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия без побед: 8 матчей

«Гомель»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия без поражений: 6 матчей

Прогноз на матч «Шахтер» Солигорск – «Гомель»

На данный момент «Гомель» выглядит фаворитом, благодаря хорошей форме и стабильной обороне. «Шахтер Солигорск» столкнулся с трудностями в нападении, забив всего один мяч за пять последних матчей. Скорее всего, гости будут доминировать в этой встрече, и вероятен исход, в котором «Гомель» сможет выиграть с минимальным преимуществом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Гомеля» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Гомеля» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа «Гомеля» со счетом 1:0.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Гомеля» за коэффициент 7.50.

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