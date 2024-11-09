10 ноября на «Олимпийском стадионе» «Рома» встретится с «Болоньей» в рамках 12-го тура Серии А. Обе команды имеют свои сильные стороны, и эта игра обещает быть конкурентной, с упором на оборону и тактические перестроения.

«Рома»

«Рома» занимает 12-е место с 13 очками, и еe форма в этом сезоне нестабильна. Артем Довбик, лучший бомбардир команды с 6 голами в 14 матчах, остаeтся ключевым игроком в атаке. В последних пяти матчах команда забила 6 голов, пропустив при этом 9, что указывает на проблемы в обороне, особенно в играх на выезде. На домашнем стадионе «Рома» выступает более уверенно, но нестабильность и недостатки в защите могут стать решающими факторами против команды с такой дисциплинированной игрой, как «Болонья».

Последние матчи «Ромы»:

«Болонья»

«Болонья» занимает 9-е место с 15 очками, и команда не проигрывает в восьми последних матчах Серии А. Риккардо Орсолини, забивший 4 гола в 13 играх, ведeт команду в атаке. Хотя «Болонья» демонстрирует осторожный стиль игры, еe защита остаeтся стабильной, пропустив всего 5 голов за последние пять игр. Команда играет уверенно в обороне, что, вероятно, станет вызовом для «Ромы» в предстоящем матче.

Последние матчи «Болоньи»:

Личные встречи

В последних матчах между этими командами «Болонья» имеет небольшое преимущество, особенно с учeтом того, что не проигрывает в пяти из семи встреч. В прошлом сезоне «Болонья» одержала уверенную победу со счeтом 3:1. Исторически же «Рома» показывает стабильные результаты дома, не проигрывая в пяти из последних семи встреч на своeм поле.

Последние встречи:

«Рома» 1:3 «Болонья»

«Болонья» 2:0 «Рома»

«Болонья» 0:0 «Рома»

«Рома» 1:0 «Болонья»

«Рома» 0:0 «Болонья»

Статистика

«Рома»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия забитых голов: 3 матча

«Болонья»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия непоражений: 8 матчей

Прогноз на матч «Рома» – «Болонья»

Ожидается, что игра будет равной с упором на осторожную игру в обороне, особенно со стороны «Болоньи». «Рома» попытается навязать свой стиль игры на домашнем поле, но учитывая надeжную защиту «Болоньи», команде будет сложно пробиться через еe оборонительные линии. Матч, вероятно, завершится с низким количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.30

– коэффициент 3.30 Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

– коэффициент 1.80 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – ничья с результатом 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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