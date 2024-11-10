10.11.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
4-3-2-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
61
Писилли
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
9
Довбик
4-2-1-3
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
17
Беукема
26
Лукуми
33
Миранда
19
Фройлер
4
Побега
14
Ндой
9
Кастро
21
Одгор
7
Орсолини
2
Челик
26
Даль
26
Даль
2
Челик
17
Коне
5
Паредес
5
Паредес
17
Коне
61
Писилли
8
Бальданци
8
Бальданци
61
Писилли
18
Соуле
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Соуле
29
Де Сильвестри
4
Пош
4
Пош
29
Де Сильвестри
7
Орсолини
16
Казале
16
Казале
7
Орсолини
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
14
Ндой
21
Карлссон
21
Карлссон
14
Ндой
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Рома
Болонья
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Рома - Болонья
2
3
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
21
Офсайды
1
0
Количество передач
415
359
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Болоньи», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»