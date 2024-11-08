9 ноября на ОСК «Брестский» «Динамо-Брест» принимает БАТЭ в рамках 28-го тура белорусской Высшей лиги. Обе команды стремятся завершить сезон на высокой ноте, и ожидается упорное противостояние, учитывая их форму и статистику.

«Динамо-Брест»

«Динамо-Брест» занимает 4-е место с 45 очками после 27 туров, являясь одной из самых результативных команд чемпионата с общим количеством голов в 59 мячей. Команда не проигрывает дома в 6 из 8 последних матчей и в последних 12 играх неизменно забивает. Лидер команды Егор Корцов забил 16 голов в 23 играх и продолжает приносить результат. Тем не менее, защита остаeтся уязвимой: в последних пяти матчах команда пропустила 9 голов, что делает их оборону слабым местом.

Последние матчи «Динамо-Брест»:

БАТЭ

БАТЭ занимает 7-е место с 37 очками и неустойчиво выступает в последних матчах, проиграв, например, «Неману» (0:3) в прошлом туре. Лучший бомбардир Оралхан Омиртаев забил 5 голов в 12 матчах. БАТЭ демонстрирует уверенность на выезде, одержав победы в трех последних гостевых играх, однако нестабильная защита пропустила 8 голов за последние пять матчей, что может стать уязвимостью против атакующего «Динамо-Брест».

Последние матчи БАТЭ:

БАТЭ 0:3 «Неман»

«Слуцк» 0:1 БАТЭ

БАТЭ 3:2 «Арсенал Дзержинск»

БАТЭ 0:1 «Гомель» (товарищеский)

«Славия Мозырь» 2:3 БАТЭ

Личные встречи

В последних очных встречах БАТЭ доминирует, выиграв 5 последних матчей против «Динамо-Брест». Исторически сложилось, что БАТЭ стабильно забивает в играх с этим соперником, часто одерживая крупные победы. Это преимущество даeт психологическое превосходство, однако текущая форма «Динамо-Брест» в атаке может нарушить эту тенденцию.

Последние встречи:

БАТЭ 3:1 «Динамо-Брест»

БАТЭ 4:0 «Динамо-Брест»

«Динамо-Брест» 1:2 БАТЭ

БАТЭ 4:1 «Динамо-Брест»

«Динамо-Брест» 0:3 БАТЭ

Статистика

«Динамо-Брест»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия забитых голов: 12 матчей подряд

БАТЭ

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия побед в гостях: 3 матча

Прогноз на матч «Динамо-Брест» – БАТЭ

Ожидается, что матч будет результативным, так как обе команды предпочитают атакующий стиль, при этом обе имеют нестабильную защиту. «Динамо-Брест» может воспользоваться своей мощной атакой, но БАТЭ, обладая опытом и доминируя в последних очных встречах, может сохранить небольшой перевес. БАТЭ находится в неплохой форме на выезде и может рассчитывать на положительный результат, несмотря на сложность матча против атакующего «Динамо-Брест».

Рекомендации для ставок:

Победа БАТЭ – коэффициент 2.30

– коэффициент 2.30 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

– коэффициент 1.70 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа БАТЭ за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа БАТЭ с небольшим перевесом в счeте.

Рекомендация: 2:1 в пользу БАТЭ за 7.00.

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