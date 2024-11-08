Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Динамо-Брест» – БАТЭ, Высшая лига Беларуси, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Динамо-Брест» – БАТЭ, Высшая лига Беларуси, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на ОСК «Брестский» «Динамо-Брест» принимает БАТЭ в рамках 28-го тура белорусской Высшей лиги. Обе команды стремятся завершить сезон на высокой ноте, и ожидается упорное противостояние, учитывая их форму и статистику.

    «Динамо-Брест»

    «Динамо-Брест» занимает 4-е место с 45 очками после 27 туров, являясь одной из самых результативных команд чемпионата с общим количеством голов в 59 мячей. Команда не проигрывает дома в 6 из 8 последних матчей и в последних 12 играх неизменно забивает. Лидер команды Егор Корцов забил 16 голов в 23 играх и продолжает приносить результат. Тем не менее, защита остаeтся уязвимой: в последних пяти матчах команда пропустила 9 голов, что делает их оборону слабым местом.

    Последние матчи «Динамо-Брест»:

    БАТЭ

    БАТЭ занимает 7-е место с 37 очками и неустойчиво выступает в последних матчах, проиграв, например, «Неману» (0:3) в прошлом туре. Лучший бомбардир Оралхан Омиртаев забил 5 голов в 12 матчах. БАТЭ демонстрирует уверенность на выезде, одержав победы в трех последних гостевых играх, однако нестабильная защита пропустила 8 голов за последние пять матчей, что может стать уязвимостью против атакующего «Динамо-Брест».

    Последние матчи БАТЭ:

    • БАТЭ 0:3 «Неман»
    • «Слуцк» 0:1 БАТЭ
    • БАТЭ 3:2 «Арсенал Дзержинск»
    • БАТЭ 0:1 «Гомель» (товарищеский)
    • «Славия Мозырь» 2:3 БАТЭ

    Личные встречи

    В последних очных встречах БАТЭ доминирует, выиграв 5 последних матчей против «Динамо-Брест». Исторически сложилось, что БАТЭ стабильно забивает в играх с этим соперником, часто одерживая крупные победы. Это преимущество даeт психологическое превосходство, однако текущая форма «Динамо-Брест» в атаке может нарушить эту тенденцию.

    Последние встречи:

    • БАТЭ 3:1 «Динамо-Брест»
    • БАТЭ 4:0 «Динамо-Брест»
    • «Динамо-Брест» 1:2 БАТЭ
    • БАТЭ 4:1 «Динамо-Брест»
    • «Динамо-Брест» 0:3 БАТЭ

    Статистика

    «Динамо-Брест»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия забитых голов: 12 матчей подряд

    БАТЭ

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия побед в гостях: 3 матча

    Прогноз на матч «Динамо-Брест» – БАТЭ

    Ожидается, что матч будет результативным, так как обе команды предпочитают атакующий стиль, при этом обе имеют нестабильную защиту. «Динамо-Брест» может воспользоваться своей мощной атакой, но БАТЭ, обладая опытом и доминируя в последних очных встречах, может сохранить небольшой перевес. БАТЭ находится в неплохой форме на выезде и может рассчитывать на положительный результат, несмотря на сложность матча против атакующего «Динамо-Брест».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа БАТЭ – коэффициент 2.30
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа БАТЭ за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа БАТЭ с небольшим перевесом в счeте.

    Рекомендация: 2:1 в пользу БАТЭ за 7.00.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    «Динамо-Брест» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2024 12:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 