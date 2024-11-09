09.11.2024, суббота, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Динамо-Брест
4-1-2-1-2
16
Козакевич
23
Лях
89
33
Рахманов
6
Храленков
7
Свирепа
62
Гордейчук
23
Олехнович
24
Корцов
22
Черняк
11
Барковский
4-3-2-1
23
Игнатьев
5
Мартынов
14
Пашевич
4
Хадаркевич
14
Жимо
33
Сотников
8
Русенчик
68
Жульпа
17
Черноок
8
Ануфриев
19
Омиртаев
22
Черняк
15
Касараб
15
Касараб
22
Черняк
62
Гордейчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
Остались в запасе
Динамо-Брест
БАТЭ
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
87
S. Essono
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Сергей Ковальчук
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
21
Вадим Киселев
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
87
S. Essono
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
21
Вадим Киселев
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Динамо-Брест - БАТЭ
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против БАТЭ, 28-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – БАТЭ
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»