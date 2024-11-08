9 ноября на городском стадионе «Слуцк» примет «Сморгонь» в рамках 28-го тура белорусской Высшей лиги. Обе команды борются за стабильные результаты, что делает предстоящий матч интересным с точки зрения набора очков и сохранения позиций в турнирной таблице.

«Слуцк»

«Слуцк» занимает 9-е место с 35 очками после 27 туров, однако команда находится в неудачной серии из трех поражений подряд. Команда забивает в каждом из последних трех матчей, но в последних пяти играх забила всего 2 гола и пропустила 8. Лучший бомбардир команды, Кирилл Цепенков, отметился 8 голами в 13 матчах, однако в последних играх атака не демонстрировала высокой эффективности.

Последние матчи «Слуцка»:

«Сморгонь»

«Сморгонь» занимает 12-е место с 27 очками после 26 туров и находится на хорошем ходу, не проигрывая в последних трех матчах. Команда не пропускала в этих встречах, что подчеркивает улучшение в обороне. Однако, на выезде «Сморгонь» пока не смогла выиграть в семи последних матчах, что может сказаться на их уверенности. Лучший бомбардир команды, Кирилл Леонович, также забил 8 голов в сезоне.

Последние матчи «Сморгони»:

Личные встречи

В очных встречах «Слуцк» имеет преимущество на домашнем поле, не проигрывая «Сморгони» в шести последних матчах дома. В этих матчах «Слуцк» стабильно забивал, что может отразиться на их уверенности. В июне 2024 года «Сморгонь» победила «Слуцк» со счетом 4:1 на своем поле, что демонстрирует возможные слабости в обороне хозяев, однако исторически «Слуцк» играет более уверенно в домашних встречах.

Последние встречи:

Статистика

«Слуцк»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия поражений: 3 игры подряд

«Сморгонь»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия матчей без поражений: 3 игры подряд

Прогноз на матч «Слуцк» – «Сморгонь»

В предстоящем матче «Сморгонь» выглядит немного предпочтительнее благодаря своей улучшенной обороне и недавним успехам. «Слуцк» находится в нестабильной форме, что может привести к трудностям в атаке. При этом исторически «Слуцк» играет сильнее на своем поле в матчах с «Сморгонью», что дает им шанс на гол, но недостаточная стабильность в обороне может помешать удержать преимущество. Вероятно, матч будет сдержанным, с ограниченным количеством голов и минимальным перевесом гостей или ничьей.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.20

– коэффициент 3.20 Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится ничейный результат с низкой результативностью.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

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